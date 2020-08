Canton de Berne – Saint-Imier durcit le ton contre les fauteurs de troubles Tout regroupement sur certaines places publiques est désormais interdit à Saint-Imier (BE) entre 22h00 et 07h00 du matin et cela jusqu’à nouvel avis.

Les contrevenants à Saint-Imier seront passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 1000 francs. KEYSTONE

La commune de Saint-Imier, dans le Jura bernois, va sévir contre les jeunes qui commettent des incivilités et troublent l’ordre public. Tout regroupement sur certaines places publiques est désormais interdit entre 22h00 et 07h00 du matin et cela jusqu’à nouvel avis.

«La situation actuelle n’est plus possible, certains jeunes sont allés trop loin», a expliqué lundi le maire Patrick Tanner, cité dans un communiqué. Des débordements survenus le 31 juillet et le 1er août ont nécessité la mobilisation du groupe d’intervention de la police cantonale bernoise.

Les incivilités les plus récurrentes concernent le tapage nocturne: des matches de football en pleine nuit, de la musique bruyante tard dans la soirée ou des cris en pleine nuit. Ces fauteurs de troubles abandonnaient aussi des déchets sur la voie publique. Le voisinage n’en pouvait plus et s’adressait régulièrement aux autorités municipales.

Des tables et des bancs ont aussi été endommagés, voire fracassés sur des lieux de pique-nique bordant la localité qui compte un peu plus de 5000 habitants. Lors de sa séance de reprise du 11 août, le Conseil municipal a adopté un arrêté portant sur cinq places et jardins publics pour endiguer les incivilités.

Pas de rassemblements la nuit

Ces lieux restent ouverts au public tous les jours entre 07h00 et 22h00. Mais en dehors de ces horaires, toute manifestation ou rassemblement est strictement interdit. Sur dénonciation, les contrevenants seront passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 1000 francs, a souligné le Conseil municipal.

Le maire Patrick Tanner a rappelé qu’il n’existait «malheureusement» pas de solution miracle pour éloigner à jamais les incivilités. «Le fait d’interdire les rassemblements sur certains lieux ne va pas miraculeusement faire disparaître les problèmes que nous rencontrons aujourd’hui», a-t-il déclaré.

Les autorités locales souhaitent aussi rechercher et maintenir le dialogue avec les jeunes. Elles se disent convaincues que moyennant certaines règles, la cohabitation entre toutes les franges de la population doit être possible.

ATS/NXP