Football – Saint-Gall sans pitié, mais Chênois a eu son moment Le pensionnaire de 1re Ligue s’est incliné 7-2 face aux Brodeurs en Coupe de Suisse. Mais les Genevois ont eu leur petit temps fort. Valentin Schnorhk Chêne-Bourg

Fabian Schubert (à gauche) a signé un quadruplé en première mi-temps. keystone-sda.ch

Chênois a eu droit à ses cinq minutes de folie face à Saint-Gall, dimanche. Les Genevois, qui évoluent en 1re Ligue, ont inscrit deux buts coup sur coup, leur permettant de profiter de cette journée de Coupe de Suisse un peu spéciale.

D’abord, sur un centre de Timo Ribeiro, Hajdar Munishi reprenait au deuxième poteau (66e). Avant que Logan Clément bénéficie d’une bonne récupération de Giulio Imbriaco pour ajuster à bout portant Lukas Watkowiak trois minutes plus tard. Dans la foulée, Ilion Ssebunya avait le troisième au bout du pied, mais sa reprise était trop croisée. Un temps fort interrompu une fois que Euclides Cabral et Alessio Besio ont porté le score à 7-2. Fin d’une petite euphorie.

Car cela faisait un certain temps que le stade des Trois-Chêne n’avait pas autant remué pour le CS Chênois. Pas loin d’une trentaine d’années. C’est en souvenir du glorieux passé que le bon millier de spectateurs s’était pressé. Et avec l’espoir de voir l’équipe de David Joye se payer le scalp d’une formation de Super League? Si tel était le cas, alors tout cela n’a malheureusement pas duré longtemps.

Un quadruplé en une mi-temps

Chênois n’a jamais vraiment eu droit de penser à l’exploit dimanche. Sa pelouse dans un état catastrophique s’est plus retournée contre lui qu’elle n’a gêné l’adversaire. Les imprécisions techniques n’étaient d’abord que dans un camp. Et même si Jocelyn Mboso avait été le premier à allumer la mèche sur un tir non-cadré après deux minutes, les Rouge et Blanc ont vite compris qu’ils allaient être dévorés tout cru par des Brodeurs sans pitié.

Le portier João Castanheira s’est plus d’une fois interposé. Devant Youan (4e et 39e) notamment. Devant Duah (29e), aussi. Mais face à Fabian Schubert, tout était plus compliqué, sans que le gardien genevois ne soit forcément coupable. L’attaquant autrichien s’est permis de claquer un quadruplé en une mi-temps, avant de tranquillement sortir se reposer. Dès la 7e minute, il allumait Castanheira, avant de reprendre un centre en retrait face au but vide à la demi-heure. Puis, lancé par Duah (40e) et servi par Lüchinger (45e+1), Schubert en ajoutait deux. Brutal.

Comme cette très pure reprise volée de Basil Stillhart, après un corner (60e), qui permettait à la troupe de Peter Zeidler d’en inscrire un cinquième. Mais il était dit que Chênois avait le droit à un petit peu de bonheur aussi sur le terrain. L’entrée de Clément à la pause avait déjà permis de peser un peu plus sur la défense saint-galloise, avec l’une ou l’autre situation probante. Et surtout, le pensionnaire de l’élite avait quelque peu lâché du lest. David Joye et ses hommes auront apprécié l’instant.

Chênois - Saint-Gall 2-7 (0-4) Afficher plus Trois-Chêne, 1000 spectateurs. Arbitre: M. Wolfensberger. Buts: 8e Schubert 0-1. 29e Schubert 0-2. 40e Schubert 0-3. 45e+1 Schubert 0-4. 60e Stillhart 0-5. 66e Munishi 1-5. 69e Clément 2-5. 75e Cabral 2-6. 88e Besio 2-7. Chênois: Castanheira; Tshikomb (61e Palermo), Guzel, Kanda, Ribeiro; Khelil (70e Richard), Bilalli; Munishi (85e Schellenberg), Imbriaco, Mboso (46e Ssebunya); Nsilu (46e Clément). Entraîneur: David Joye. Saint-Gall: Watkowiak; Lüchinger (61e Cabral), Stillhart, Fazliji, Traoré; Görtler (61e Münst), Diakité, Youan; Ruiz (46e Staubli); Duah (77e Schmied), Schubert (46e Besio). Entraîneur: Peter Zeidler. Avertissements: 54e Ribeiro. 79e Clément. 80e Diakité.

