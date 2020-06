Montbrillant – Sagano reste une table japonaise incontournable Autour des teppanyakis, la brigade de cuisine vous propose des plats authentiques à base d’excellents produits. Alain Giroud

Sagano Le chef Kimfai présente le thon sauté sur une table de teppanyaki. LDD

Sagano reste une adresse japonaise précieuse nichée dans une cour intérieure de la rue de Montbrillant. À part les tables classiques, on peut d’installer autour des grandes plaques chauffantes de teppanyaki et le sous-sol propose des salons meublés de tatamis.

Les cuisiniers proposent tous les classiques de l’art culinaire nippon, à débuter par les sashimis déclinés en maki (entourés d’une feuille d’algue), nigiri (avec une boulette de riz) ou en rouleau California. Une variété de sashimi (poisson cru sans riz) est aussi au programme.

Vive les edamame!

Mais intéressons-nous à des spécialités plus enthousiasmantes. Tenez, pour ouvrir l’appétit, un buisson d’edamame, fèves servies tièdes et salées dans leur coque, qui se grignotent avec un plaisir toujours renouvelé. Indispensable aussi, la salade de concombres et d’algues vertes et noires. Explosion de fraîcheur. Si vous aimez les ambiances iodées à l’extrême, dégustez ces lamelles de seiches flirtant avec des langues d’oursin et des œufs de saumon. La texture est légèrement visqueuse, mais les saveurs enivrent vos papilles.

Plus classique mais toujours aussi délicieux, l’unagi grillée reste incontournable. Ces filets d’anguilles sont longuement enrobés d’une sauce kabayaki composée de bouillon d’anguille, mirin, soja et sucre. Ils passent ensuite sur le gril et atterrissent sur un bol de riz. Une vraie friandise.

Le steak de thon sauté «aller-retour» sur le teppanyaki est moins sexy, même si sa cuisson est parfaite. Il est entouré de légumes sautés (chou, carotte, poivron, pousses de soja). Pourquoi pas…