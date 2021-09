Livre – Saga familiale dans la Creuse Laurent Sandoz situe son roman au pays natal de Raymond Poulidor. Benjamin Chaix

Laurent Sandoz chez lui à Genève. DR

Il y a six mois, Laurent Sandoz nous confiait qu’il avait rédigé un roman qui serait publié bientôt (voir «Tribune de Genève» du 8 mars 2021). «C’est l’histoire de deux frères français nés en 1920 et 1921, qui ont grandi ensemble dans un milieu rural et que la vie va envoyer dans des directions opposées. L’un va accepter de collaborer pendant les années de guerre et l’autre sera enrôlé dans le service du travail obligatoire en Allemagne», expliquait le comédien devenu romancier.

Ce nouveau livre s’appelle «Les deux du Bas-Moulin». Il vient de paraître aux Editions Mon Village à Sainte-Croix. L’auteur l’a signé Laurent Sandoz-Guye, en hommage à sa mère, née Guye, de laquelle il dit tenir «le peu de talent que j’ai». Son père, lui aussi de vieille souche neuchâteloise, était ingénieur aux Câbles de Cortaillod. «J’ai eu envie de raconter cette histoire car je m’interroge sur la direction j’aurais prise si j’étais né en Allemagne ou en France et que j’avais vécu avant et pendant la guerre à l’âge de mes personnages.» Le poids des circonstances et des nécessités du moment sur le destin des individus intéresse au plus haut point Laurent Sandoz.