Littérature romande – Safonoff pleine de grâce L’écrivaine genevoise publie «Reconnaissances», un livre intense et élégant en lice pour le Prix Médicis de l’essai. Pascale Zimmermann Corpataux

Catherine Safonoff en 2012. L’auteure genevoise se voit aujourd’hui sélectionnée pour le Prix Médicis de l’essai. Pierre Abensur

Reconnaissance, quel mot! Hommage à la loyauté, il donne envie d’incliner le buste pour rendre à César ce qui lui appartient, humblement. Il contient la connaissance des choses, mais peut-être les a-t-on un peu négligées. Alors naît le désir de les redécouvrir. Il exprime aussi, dit le dictionnaire, l'«action de reconnaître quelque chose comme vrai ou réel». En droit, on reconnaît un enfant, ou une dette. Catherine Safonoff, qui manie la langue en finesse, use du vocable dans toute sa densité, au pluriel, et lui confie le titre de son nouveau livre qui vient de paraître, toujours chez Zoé. L’ouvrage de l’auteure de 82 ans se voit propulsé dans la course au Prix Médicis de l’essai cette année, une compétition qui doit sûrement effrayer un peu la farouche Genevoise.