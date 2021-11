La question verte – Sac plastique, papier ou tissu, quel est le plus écolo? Pour faire ses courses ou ses virées shopping, le papier semble le plus vert. Mais gare aux mirages. Nicolas Poinsot

Louiza

La durée d’utilisation moyenne d’un sac de courses jetable est de 20 minutes. Moins d’une demi-heure, mais une élimination beaucoup plus longue s’il est abandonné dans la nature: plusieurs mois pour le papier et bien plus pour le plastique, qui ne se dégradera qu’au bout de longs siècles. Un million de ces sacs à usage unique en polyéthylène sont pourtant utilisés chaque minute autour du globe.