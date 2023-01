Pierre Paganini, comment avez-vous vécu ces derniers mois, après la retraite de Roger Federer?

J’ai encore besoin de temps pour m’y habituer. Ce fut une surprise, parce qu’il s’est toujours battu pour revenir, il a tout essayé. Mais il arrive un moment où tu comprends que la vie continue, même si c’est la fin d’une étape gigantesque. L’amitié demeure, et c’est un joli privilège. D’un côté, ça me fait mal de penser qu’on ne reverra plus un tel joueur dans un tournoi; je regretterai aussi les séances d’entraînement avec lui. Mais je suis surtout très heureux qu’il ait pu terminer ce qui est une carrière unique par ces adieux si poignants lors de la Laver Cup. Pour l’entraîneur de condition physique que je suis, il y a aussi du soulagement, parce qu’à chaque séance de travail il y avait de la pression.