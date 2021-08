Mésaventure épistolaire – Sa lettre recommandée pour l’Algérie arrive… en Argentine! Alors que La Poste vient d’annoncer l’augmentation de ses tarifs, ce médecin genevois s’étonne qu’une telle méprise puisse se produire. Antoine Grosjean

«Nous sommes allés sur internet pour vérifier avec le numéro de suivi où en était l’envoi.» Et là, surprise: la lettre est bien arrivée, mais en… Argentine! LAURENT GUIRAUD

Jadis, les Suisses pouvaient s’appuyer sur deux inébranlables piliers de leur service public, à la précision tout horlogère: les CFF et les PTT. Mais aujourd’hui, s’il est de plus en plus fréquent que les trains n’arrivent pas à l’heure, il se peut aussi que les lettres n’arrivent pas à destination, comme le montre la mésaventure de Mohamed Benkabouche.

Ce médecin genevois devait faire parvenir des documents importants et confidentiels à son frère en Algérie. Mi-août, il lui envoie donc un recommandé par l’entremise de La Poste. Coût du courrier: 17 fr. 10. La destination est clairement enregistrée, comme en atteste le reçu du géant jaune. Mais au bout de dix jours, le frère s’inquiète de n’avoir toujours rien reçu.