Hockey sur glace – Sa fille est née à Genève peu avant son départ pour Pékin L’attaquant de Genève-Servette, Valtteri Filppula, a tout juste eu le temps d’assister à la naissance de son premier enfant avant de s’envoler pour la Chine où il dispute les Jeux olympiques avec la Finlande. Cyrill Pasche Pékin

Valtteri Filppula a eu droit a beaucoup d’émotions au cours des derniers jours. Aux JO de Pékin, il croisera son coéquipier du GSHC Daniel Winnik, sélectionné avec le Canada. Eric Lafargue

Quelle semaine pour Valtteri Filppula! L’attaquant de Genève-Servette défend les couleurs finlandaises aux Jeux olympiques de Pékin.

A son arrivée en Chine, l’ex joueur de NHL (1222 matches) a appris qu’il serait le porte-drapeau de la délégation finlandaise lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques dans le majestueux stade national, le «Nid d’Oiseau». L’honneur suprême pour tout athlète olympique et une marque de considération qui en dit long sur le statut du joueur des Aigles, médaillé de bronze aux JO de Vancouver en 2010, dans un pays passionné de hockey sur glace comme la Finlande.

Le hockeyeur servettien Valtteri Filppula était porte-drapeau de la Finlande lors de la cérémonie d’ouverture, quelques jours après la naissance de Vera, sa première fille. Getty Images

«Je crois que j’ai dû la porter non-stop durant ces quelques heures passées avec elle avant mon départ!» Valtteri Filppula, attaquant de la Finlande et de Genève-Servette

Quelques heures avant de s’envoler pour la Chine, Valtteri Filppula se trouvait pourtant encore à la maternité, aux côtés de son épouse. «Nous avons eu une petite fille, elle s’appelle Vera. Elle est le née le 31 janvier à Genève, explique-t-il. Elle est venue au monde juste à temps! Je suis parti pour la Chine le lendemain, le 1er février. J’étais vraiment heureux de pouvoir être là pour la naissance et de pouvoir au moins passer une journée avec elle avant de partir aux Jeux olympiques. Je crois que j’ai dû la porter non-stop durant ces quelques heures passées avec elle avant mon départ! Le fait de devoir ensuite partir aussi vite alors qu’elle venait de naître m’a laissé un sentiment doux-amer. Mais je pense qu’elle a davantage besoin de sa maman que de moi pour l’instant!»

Quelques heures seulement après la naissance de son premier enfant et toutes les émotions liées à ces instants uniques, Valtteri Filppula a rejoint ses coéquipiers de l’équipe nationale en vue du grand départ pour la Chine. Une semaine stressante? Même pas. «Les médecins nous avaient dit que nous aurions notre bébé avant mon départ. En ce sens, la semaine dernière n’a pas vraiment été stressante pour moi. Je dirais plutôt qu’il s’agissait davantage d’un mélange d’excitation et d’émotion à l’idée de devenir père et de venir en Chine pour les Jeux olympiques. Le principal, c’est que tout se soit bien passé pour la naissance et que mon épouse et notre fille se portent bien.»

La Finlande jamais en or aux JO

A Pékin, Filppula (37 ans) disputera son deuxième tournoi olympique en carrière. Il était déjà de la partie à Vancouver, il y a 12 ans, lorsque le Canada de Sidney Crosby avait triomphé à domicile. La Finlande, elle, avait alors décroché la médaille de bronze. En 2022 et sans la participation des stars de la NHL cette fois-ci (comme en 2018 déjà), la Finlande, qui n’a jamais été couronnée à des JO, fait partie des favoris pour le titre olympique. «Nous avons beaucoup de qualité et nous sommes confiants quant à la valeur de notre équipe. Notre objectif est clairement de remporter la médaille d’or, même si c’est un tournoi très difficile à gagner. L’opportunité ne se présente que tous les quatre ans.»

La sélection finlandaise compte cinq joueurs de National League dans ses rangs: Filppula et Sami Vatanen (Genève-Servette), Toni Rajala (Bienne), Juuso Hietanen (Ambri) et Harri Pesonen (Langnau). Dans le groupe C du tournoi olympique, les Finlandais affronteront la Suède, la Lettonie et la Slovaquie.

