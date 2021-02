Nouveau flagship du géant coréen – Avec le S21 Ultra, Samsung sort l’artillerie lourde niveau photo Le nouveau fleuron de la gamme Galaxy réalise des prouesses photographiques, notamment grâce à son objectif 108 Mpx. Design revu et innovations technologiques complètent le programme. Christophe Pinol

Le nouveau fleuron du constructeur coréen met l’accent sur la photographie, non sans réussite. DR

Pour ce premier smartphone estampillé 2021, Samsung place d’emblée la barre très haute avec son nouveau vaisseau amiral, le Galaxy S21 Ultra. Jugez plutôt: un écran géant Quad HD de 6,8 pouces à 120Hz, 5 capteurs photo, dont l’un de 108 Mpx, un zoom x100, de la captation 8K en vidéo, la 5G, un capteur d’empreintes digitales placé sous l’écran… Sur le papier, c’est déjà très impressionnant. On verra que l’appareil, disponible en Suisse depuis vendredi dernier, tient dans l’ensemble toutes ses promesses.

Mais avant d’entrer dans les détails, attardons-nous sur son prix: 1429 fr. pour son modèle doté de la plus grande capacité de mémoire (512 Go). C’est cher, bien sûr, mais toujours 120 fr. de moins que le modèle de l’an passé. A priori, une bonne nouvelle. Sauf qu’en y regardant de plus près, on y perd un peu au change. À commencer par l’écran, raboté d’un petit dixième de pouce en diagonale (2,6 mm). Une broutille, on en convient.