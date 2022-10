Sorties livres, BD – Russell Banks, André Malraux et Stéphanie Lugon se réinventent Au programme, un album irrévérencieux autour de l’ancien ministre Malraux, un roman sur les souvenirs d’un cinéaste de fiction, des fesses peintes par Charles Gleyre il y a 150 ans. Philippe Muri Cécile Lecoultre Boris Senff

Russell Banks raconte une vie d’imposteur dans «Oh, Canada»

Russell Banks, 82 ans, se raconte encore et toujours à travers un personnage cinéaste dont la probité morale n’était peut-être pas aussi nickel qu’annoncée. Chase_Twichell/DR/Actes Sud Chase_Twichell / DR

Alter ego Dans son dernier roman, Russell Banks, militant et humaniste persévérant, se déguise peu sous son héros paumé. Leonard Fife, 77 ans, cinéaste engagé, a fui jadis son Amérique pour ne pas guerroyer au Vietnam. Son corps cancéreux le lâche, ses mensonges le rattrapent avant une dernière perfusion. Il les livre à sa façon, à la fois brute et sophistiquée, comme les aveux ici qui prennent des tours savants, loin des caricatures.

Un élève interviewe Fife pour un documentaire qui, loin de la glorieuse hagiographie, dérive vers des confessions déchirées jusqu’au pathétique. Le maître avait inventé ce dispositif filmique, éclairage sombre, visage en lumière, témoin en retrait – sa femme. Il avoue d’ailleurs qu’en la regardant en face, il aurait aussitôt replongé dans ses arnaques manipulatrices, jeux de séduction etc. De toute façon, Fife ne répond jamais aux questions, la ramenant là où plus personne ne l’attend. À ses dernières vérités, si ça existe…

Fiction et réalité puisent l’une dans l’autre, s’abreuvent de souvenirs, tronqués ou pas, avec une cruauté implacable. À 82 ans, l’auteur de «De beaux lendemains» a souvent suggéré qu’aucune vérité n’existait sans une part sombre, quasi indicible, d’abject. Le crayon gomme note, rature, efface et recommence dans une litanie inévitable. Celui de Fife ou de Banks, qu’importe. Avec une conclusion fatale: «Fondu au noir.» CLE

André Malraux sur les flots de l’Histoire

«Le ministre & la Joconde» (extrait). ED. CASTERMAN

Bande dessinée En 1962, André Malraux, ministre d’État, escorte la Joconde à bord du paquebot «France». Prêté par l’Hexagone aux États-Unis, le chef-d’œuvre de Léonard de Vinci est attendu par les Kennedy pour être exposé à la National Gallery. Sur les flots de la grande histoire, Franck Bourgeron et Hervé Bourhis troussent un scénario irrévérencieux qui prête à Malraux des attitudes à la de Funès.

«Le ministre & la Joconde» (extrait). ED. CASTERMAN

Gesticulant, pathétique, fascinant, mythomane exalté, l’auteur de «La condition humaine» se démène au fil d’un huis clos savoureux, à la poursuite d’un tableau très convoité. Herbert von Karajan, Jackie Kennedy et Barbara jouent les guest stars d’un album dessiné par Hervé Tanquerelle dans un style ligne claire. Vibrante et subtile, la mise en couleurs d’Isabelle Merlet éclaire avec justesse un récit endiablé. PHM

Et si «La petite menteuse» se prenait un Goncourt

Un livre à contre-courant des récits de «parole libérée», en lice pour le Prix Goncourt. DR

Prix littéraires Les jurés Goncourt ne se tracassent plus de primer un roman ou un essai, la lisière entre les genres semblant s’effacer à une époque toujours plus trouble dans sa lisibilité. «La petite menteuse», de la journaliste Pascale Robert-Diard, a ainsi passé les premiers rounds de la sélection au prestigieux trophée littéraire, là où il y a quelques années, en 2018, «Le lambeau» de Philippe Lançon (Ed. Gallimard) avait été recalé avec des explications piteuses.

Au-delà de cette anecdote «franco-parisienne», le récit de cette chroniqueuse judiciaire mérite d’être extirpé du flot livresque automnal, et plus encore du rayon pénaliste aussi opulent que répétitif. Si Pascale Robert-Diard se démarque de ses précédents livres de procès, dans la pure fiction ici, l’observatrice acérée garde la précision du détail, y alliant le chic romanesque de l’écriture.

À contre-courant de l’époque MeToo, le dossier confronte Alice, coriace avocate de province, à la jeune Lisa qui désormais majeure, fut au cœur d’un procès. Alors adolescente, elle accusa un plâtrier de viol, l’homme fut condamné à dix ans de prison. Mais Lisa avait menti.

À la manière des «Choses humaines», roman de Karin Tuil adapté par la famille Attal, Yvan, Charlotte Gainsbourg et leur fils, «La petite menteuse» ose suggérer que la parole libérée peut s’égarer parfois. Sans excuser la victime, « la petite salope du collège » qui se vengea dans un délire, le roman interroge sur une société prompte à juger, détruire et blackbouler les êtres. De quoi créer vertiges et malaises dans le chœur des vociférations contemporaines. CLE

Les fesses de Charles Gleyre, mais pas seulement…

Le tableau de Charles Gleyre, prétexte d’évocation et d’introspection pour Stéphanie Lugon. DR

Récit Le déménagement du Musée cantonal des beaux-arts à Plateforme ​​​​​​​10 aura permis d’exhumer des œuvres patrimoniales. Parmi les jalons extirpés des réserves: «Le coucher de Sapho» ou «Jeune fille dans un intérieur pompéien» de Charles Gleyre. Historienne de l’art, Stéphanie Lugon en tire un texte intime qui milite d’ailleurs pour une interprétation «conditionnée par une logique académique issue de ma formation, mais aussi par mon corps, mes émotions, mes projections, par la subjectivité de mon expérience, de mon goût personnel, et par le contexte particulier de l’année 2020». Sa relation à cette peinture connue, mais atypique dans l’œuvre de Gleyre, lui ouvre une sorte de journal de confinement où sa sensibilité étouffée se mesure au pouvoir d’évocation de l’art. Fin et enjoué. BSE

