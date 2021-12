Lutte contre le Covid-19 – Rupture de stock des masques FFP2 dans certaines pharmacies À Genève, avec l’arrivée du variant Omicron, l’usage de cette protection en forme de bec de canard gagne du terrain et la demande croît fortement. Laurence Bezaguet

Nombreux ne portent aujourd’hui plus que des masques FFP2, plus hermétiques et jugés plus efficaces contre les aérosols dans certains espaces intérieurs comme les transports publics. PIERRE ALBOUY

Dire qu’il fut un temps où certains prétendaient que les masques étaient inutiles! Non seulement on ne peut plus s’en passer, mais nombreux ne portent aujourd’hui plus que des masques FFP2, plus hermétiques et jugés plus efficaces contre les aérosols dans certains espaces intérieurs comme les transports publics. Face à la 5e vague du Covid-19 et avec l’arrivée du variant Omicron, plusieurs pays, dont tout récemment l’Italie, ont d’ailleurs opté pour l’obligation de porter ces masques.

À Genève, l’usage de cette protection en forme de bec de canard gagne du terrain et la demande croît fortement. La Pharmacie Principale était ainsi en rupture de stock ce mardi. Idem dans les officines de Bellevue et des Nations. «Nous n’avons plus de masques FFP2 depuis lundi après-midi, mais nous devrions en recevoir mercredi», annonce, de son côté, la responsable de la Pharmacie des Pervenches à Carouge.