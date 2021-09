Santé – Rupture d’anévrisme: la piste génétique se précise Menée conjointement par la Suisse et les Pays-Bas, une vaste étude dévoile l’existence de 17 anomalies génétiques impliquées dans les AVC. Un pas de plus vers la compréhension de cette maladie complexe et pernicieuse. Laetitia Grimaldi

L’anévrisme est souvent découvert de manière fortuite lorsqu’une IRM cérébrale est réalisée pour une sinusite chronique, par exemple. Phil Boorman Photography Ltd/Getty Images

Un éclair dans un ciel bleu: la recherche avance mais l’image demeure malgré tout – tant elle coïncide avec la brutale réalité. Car le plus souvent, aucun signe avant-coureur ne précède la rupture d’anévrisme lorsqu’elle survient dans le cerveau. La raison? L’anévrisme intracrânien lui-même, maladie silencieuse, complexe et multifactorielle, impliquant notamment mode de vie et prédispositions génétiques.

C’est cette piste génétique qu’a suivie une équipe associant Université de Genève (UNIGE), Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et Université d’Utrecht aux Pays-Bas dans le cadre du consortium International Stroke Genetics Consortium. Parus dans la revue «Nature Genetics»*, les travaux des chercheurs dévoilent l’existence de 17 anomalies génétiques associées à la présence des anévrismes intracrâniens.