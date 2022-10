Nouvelle course à pied à Genève – Run’Aire offre un joli bol d’oxygène Organisée conjointement par la Ville de Lancy et la Commune de Plan-les-Ouates, la nouvelle épreuve se dévoilera ce dimanche entre les Fraisiers et les Cherpines. Près de 1000 coureurs la découvriront. Pascal Bornand

L’Aire, un trait d’union naturel entre Lancy et Plan-les-Ouates, un décor idéal pour y organiser une course le long de son cours. LDD/ALAIN GROSCLAUDE

L’initiative est heureuse. Dans une période postpandémie qui a mis plusieurs courses pédestres à l’arrêt (Mandement, Carouge, The Giants), une petite nouvelle s’est glissée dans le calendrier automnal et offre un bol d’oxygène bienvenu aux coureurs et marcheurs genevois. Elle s’appelle Run’Aire et ne manque pas d’air. Elle est le fruit d’une organisation conjointe entre la Ville de Lancy et la Commune de Plan-les-Ouates.