Football – Ruée sur Denis Zakaria: le Bayern entre dans la danse Le milieu de terrain suisse du Borussia Mönchengladbach est courtisé de partout. Après le gratin des clubs anglais ou encore le Real Madrid, voilà le Bayern Munich sur la liste des prétendants. Simon Meier

Denis Zakaria, qu’on voit ici «déposer» le joueur d’Augsbourg Philipp Max, aura l’embarras du choix au moment de choisir son futur club. KEYSTONE

Denis Zakaria est en train de devenir un jeu de pistes à lui tout seul. Et personne ne sait où tout cela va se terminer. Car de rumeurs tenaces en tuyaux plus ou moins solides, il ne se passe pas un mois sans que le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach ne soit «envoyé» dans l’un des plus prestigieux clubs européens.

Dernière adresse évoquée pour celui qui vient de fêter ses 24 ans: ni plus ni moins que le Bayern Munich, bien placé pour jauger la progression de l’international suisse (28 sélections), ces trois dernières saisons en Bundesliga. Selon le quotidien Bild, l’ex-Servettien figurerait «tout en haut de la liste» des Bavarois en vue de la saison prochaine.

Mönchengladbach et son très avisé directeur sportif Max Eberl, qui prévoient de vendre cet été un Denis Zakaria sous contrat jusqu’en 2022, ne souhaitent pas le céder pour moins de 40 millions d’euros. Et si cela peut être un peu plus, évidemment… Pour rappel, Gladbach en avait encaissé 45 lorsque Granit Xhaka, joueur helvétique le plus cher de l’histoire, était parti pour Arsenal en 2016.

Les plus grands à ses trousses

Denis Zakaria, remis depuis quatre matches d’une blessure au genou, battra-t-il ce record? Il y a en tout cas de quoi faire monter les enchères. Sur l’année écoulée, une dizaine de (très) grands clubs, dont tout le gratin de Premier League, ont manifesté leur intérêt de près ou de loin. Selon le Daily Star de mardi, Manchester United et Chelsea sont au coude-à-coude pour convaincre Denis Zakaria - les noms de Tottenham, Arsenal et Liverpool ont aussi filtré par le passé. Un mois avant de souligner les appétits du Bayern, Bild avait relaté «le plan» du Manchester City de Pep Guardiola, prêt à mettre le paquet. Et la Lazio, et le Real Madrid, en juin passé, du coup suivi de l’Atlético…

La quantité - et la qualité - des noms fait un peu tourner la tête. Celle de Denis Zakaria semble continuer à bien tenir en place. Le jeu de pistes qu’il est devenu ne fait que commencer. On est très curieux de savoir où il se terminera.