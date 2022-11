1 / 4 DR

Et pendant ce temps-là, au quartier des Grottes, on ne digère toujours pas la féminisation de la rue du Midi, rebaptisée Julia Chamorel. Je vous avais déjà parlé des faux panneaux apposés sur les plaques officielles, indiquant des noms fantaisistes. La mascarade a toujours lieu, et les panneaux changent régulièrement.

Cette semaine, hommage est rendu au passé ouvrier du quartier, comme en attestent encore les proches rues de la Faucille et de l’Industrie. Ainsi, les rues Vis (de procédure), Marthe Haut (juge haute), Clou (du spectacle) et rue Scie (souveraine) - un parti pris sur la guerre en Ukraine doit être compris ici - sont venues recouvrir les plaques officielles.

«Je n’ai aucun doute sur notre succès. Souvenez-vous, quand il était question de construire une gigantesque tour aux Grottes en 2008…» Un habitant

À l’heure où nous passons faire une photo, la rue Clou est remplacée par la rue Mélodie d’amour. «On reçoit beaucoup de suggestions des voisins, s’enthousiasme l’habitant à l’origine de la réalisation et de l’accrochage de ces gags en peinture. Dernièrement, il y avait une rue des Grands-mères et rue de Moncoeur proposées par une habitante, et prochainement, une série d’appellations particulièrement poétiques nous ont été suggérées.»

Marre de la plaisanterie

N’en a-t-il pas marre de la plaisanterie? «Marre? Jamais! On a encore quatre feuilles A4 remplies d’idées, je compte bien toutes les passer. Ça prendra dix ans s’il le faut. Si la Ville convoque les habitants, on fera une Landsgemeinde sur le changement de nom. Je n’ai aucun doute sur notre succès. Souvenez-vous, quand il était question de construire une gigantesque tour aux Grottes en 2008… Le vote à main levée des habitants a permis de renoncer à ce projet», assure l’ancien du quartier.

Combien de temps la Ville enverra-t-elle des nettoyeurs retirer les faux panneaux? Convoquera-t-elle, comme l’espère le zélé plaisantin, un conseil de quartier? Suite au prochain épisode…

