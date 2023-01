Tennis – Rublev sauve deux balles de match et bat Rune en 8es Le Russe, 6e mondial, a trouvé le moyen de battre le Danois Holger Rune (No 10) 6-3 3-6 6-3 4-6 7-6 (11/9) avec l’aide du filet, en 8es de finale de l’Open d’Australie.

«Ce n’étaient même pas des montagnes russes, c’était comme si on vous met une arme sur la tempe... Les montagnes russes, à côté, ce n’est rien», a commenté Rublev, exténué. Après une débauche d’énergie de plus de trois heures et demie, l’ultime balle frappée par le Russe de 25 ans a accroché le filet pour retomber juste de l’autre côté, totalement hors d’atteinte de Rune, qui était en fond de court.

«Je ne me pensais pas capable de gagner un match comme ça», a-t-il estimé. Et c’est la première fois que je traverse quelque chose comme ça pour atteindre des quarts de finale», a-t-il ajouté. «J’ai été mené 5-2 dans le cinquième set, à 6-5 j’ai eu deux balles de match contre moi et j’ai été mené 7/3 dans le super tie-break... Je n’ai pas les mots, j’en tremble encore», a-t-il énuméré.

Rublev a déjà joué les quarts à l’Open d’Australie (2020), Roland-Garros (2020, 2022) et l’US Open (2017, 2020, 2022) sans jamais atteindre les demies. Pour y parvenir cette année à Melbourne, il faudra écarter le Serbe Novak Djokovic (5e) ou l’Australien Alex De Minaur (24e).

Contre Rune, Rublev a fait la course en tête durant quatre sets mais à chaque fois le Danois de 19 ans, qui s’est hissé l’an dernier parmi l’élite en atteignant les quarts à Roland-Garros avant de remporter le Masters 1000 de Paris en battant Djokovic en finale, est revenu. Et c’est Rune qui a pris les devants dans la manche décisive où il a servi en premier puis a réussi le break pour mener 3-1. Il a maintenu son avantage jusqu’à servir pour le match à 5-3, mais Rublev a débreaké et a recollé à 5-5.

Alors qu’il servait pour emmener le match au super tie break, Rublev a commis une faute directe de revers pour offrir deux balles de match à Rune. Ce dernier n’a réussi à en convertir aucune et s’est laissé embarquer dans l’ultime jeu décisif sur un ace de Rublev.

Là encore, Rune s’est échappé 5/0 mais Rublev est revenu à 7/7 et est passé devant 8/7 sur un ace. Dans la foulée, il a obtenu deux balles de match sur une attaque de Rune en milieu de court qui s’est arrêtée dans le filet. La première a été sauvée d’un gros service gagnant du Danois, mais sur son propre service, Rublev a vendangé la deuxième d’une volée dans le filet (9/9). Et sur sa troisième balle de match à 10/9, le filet lui a donné le match après 3h37 de bras de fer.

