Tennis – Rublev a «trop réfléchi» contre Djokovic

Novak Djokovic n’a pas laissé planer le moindre doute, mercredi, à Turin. AFP

À 34 ans, Novak Djokovic a tout vécu dans sa carrière. Enfin presque. Le Serbe n’avait jusqu’ici encore jamais affronté Andrey Rublev. Mais «Nole» est plutôt du genre à faire ses devoirs à la vidéo et nul doute qu’il est entré dans le Pala Alpitour de Turin, en sachant exactement quoi faire pour engranger une deuxième victoire, après celle de lundi contre Casper Ruud.

Vainqueur de Stefanos Tsitsipas il y a deux jours avec une première balle de service incroyable lors du 1er set, Andrey Rublev avait, lui, montré beaucoup (trop) de respect au moment d’évoquer son premier rendez-vous en carrière face au No 1 mondial. «Je vais défier l’un des plus grands joueurs de l’histoire, j’espère déjà gagner quelques jeux», avait-il lâché lundi.

«Tu penses, tu réfléchis trop. À ce niveau, tout se joue dans la tête.» Andrey Rublev, qui a défié Novak Djokovic pour la première fois

Le Moscovite en aura remporté cinq en tout (6-3 6-2), ce mercredi, au terme d’une rencontre à sens unique. Rublev a bien pris d’entrée le service de Djokovic, qui avait aussi connu un retard à l’allumage contre Ruud. Mais le Russe n’a pas contrôlé une volée liftée en coup droit sur le jeu suivant et à 3-3, il s’est fait breaker sur une nouvelle faute au filet.

Andrey Rublev a transpiré face à Novak Djokovic. AFP

C’est un peu toujours la même histoire avec Rublev. Lorsque sa deuxième frappe n’accroche pas le cadre, tout devient ensuite plus compliqué à l’échange. Après avoir fait 14 fautes directes dans la première manche, il a craqué au début de la seconde, après une défense héroïque du fond de court de Djokovic. Le match était plié et «Nole» l’a bouclé en 1h04’.

«Je me suis trop précipité. J’ai ressenti de la nervosité lors de certains rallyes et j’ai fait des fautes à des moments où je frappe fort d’habitude, a réagi Rublev en conférence de presse. Tu joues contre l’un des meilleurs et tu dis que c’est le moment de finir le point ou de prendre l’avantage dans l’échange alors tu essaies d’être agressif. Mais tu penses, tu réfléchis trop. À ce niveau, tout se joue dans la tête. C’est normal d’en passer par là, cela m’est arrivé aussi contre Andy (Murray) ou Rafa (Nadal). Il m’a fallu plusieurs matches comme ça pour comprendre que je pouvais rivaliser avec les meilleurs.»

Déjà qualifié pour les demi-finales du Masters pour la 10e fois en 14 participations – blessé au coude, Tsitsipás est forfait pour le reste du tournoi – Novak Djokovic devient le deuxième joueur avec au moins 40 victoires au tournoi des Maîtres, juste devant Ivan Lendl (39). Le premier de ce classement se nomme toujours Roger Federer (59 succès).

