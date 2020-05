Armée suisse – Ruag manque certains objectifs financiers Alors que le chiffre d’affaires net de Ruag a augmenté en 2019, le groupe enregistre une perte nette de 25 millions de francs.

Les objectifs de rentabilité et de politique de dividendes n’ont pas été atteints par Ruag. Keystone

Ruag n’a pas atteint certains objectifs financiers essentiels fixés par le Conseil fédéral. Le groupe d’armement a toutefois réalisé ses autres objectifs pour 2019, notamment les prestations de maintenance au profit de l’armée.

Les objectifs de rentabilité et de politique de dividendes n’ont pas été atteints, constate le Conseil fédéral mercredi. Il a pris connaissance du rapport annuel du conseil d'administration.

Mauvais résultat

Alors que le chiffre d’affaires net de Ruag a augmenté en 2019 (2 milliards, contre 1,99 milliard en 2018), le groupe enregistre une perte nette de 25 millions de francs. Avec une marge d’exploitation négative (-0,3%), la profitabilité de la société se situe bien en dessous de la fourchette de 6% à 8% définie par le Conseil fédéral.

Le mauvais résultat financier s’explique principalement par des facteurs particuliers, notamment des réévaluations substantielles liées au programme de fabrication de l’aéronef Dornier228 et des coûts exceptionnels liés à la dissociation et à la restructuration de la société. Les objectifs non financiers ont été majoritairement atteints, précise le rapport.

Vu ce résultat comptable et les conséquences potentiellement dévastatrices de la pandémie de coronavirus, le Conseil fédéral a accepté la proposition de renoncer au versement des dividendes.

Dissociation

La plus haute priorité de 2019 a été la dissociation et le développement de Ruag. Ruag International doit devenir un groupe aérospatial qui sera privatisé à moyen terme. Quant aux domaines assurant la maintenance pour l’Armée suisse, ils ont été regroupés au sein de la société RUAG MRO Suisse.

La stratégie a été définie en octobre. L’accent est mis sur la garantie des prestations fournies à l’armée, la préparation de la privatisation des activités internationales et la dissociation des activités au plus tard à la fin 2021. Sur le plan juridique les entreprises ont démarré leurs activités en mai 2020.

( ATS/NXP )