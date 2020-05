SPECTACLES | Fr. 10.- de réduction – rrp.ch Découvrez les prochains shows, goûtez aux différentes atmosphères, musiques, danses et chants.

Work in progress Gaelle Marcel Unsplash

Depuis plus de 30 ans rrp est un des principaux acteurs suisses de la promotion et de l’organisation d’événements culturels, artistiques et sportifs.



L’émotion, l’authenticité et la performance sont ses priorités quand leur équipe parcourt le monde à la recherche de spectacles d’exception toujours chantés, dansés, joués en direct.



Découvrez les prochains shows et profitez de Fr. 10.- de réduction sur le prix du billet:



Glenn Miller Orchestra

Samedi 10 octobre 2020 à 15h et 20h

au Théâtre du Léman - Genève

En 35 ans, le Glenn Miller Orchestra, qui fêtera ses 70 ans d’existence en juin 2020 sous la baguette de Wil Salden, a offert à son public quelque 5000 concerts dans toute l’Europe : un anniversaire à célébrer en fanfare. À cette occasion, Wil Salden et ses musiciens réalisent une importante tournée d’anniversaire, pour le plus grand plaisir de leurs spectateurs de tous âges parsemés aux quatre coins du monde.

L’inimitable son, à la fois remarquablement harmonieux et électrique, nous ramène tout droit dans les années 30-40 et, dès la première minute, ne laisse aucun doute quant à la maestria des musiciens. Le grand Big Band reprend des tubes planétaires intemporels tels que « In The Mood », « Pennsylvania 6-5000 », « String of Pearls » ou encore « Moonlight Serenade ».

Les arrangements originaux, la joie de jouer communicative des musiciens et leur incroyable énergie transforment chaque scène en un véritable « temple du swing ».



Soweto Gospel Choir

« Prayer for Africa »

Le samedi 14 novembre 2020

au Théâtre du Léman - Genève

Partout où ils chantent, ils émerveillent le public. Avec 2 Grammy Award et un Emmy Award à leur compte, ils parcourent le monde pour prêcher la joie de vivre. Après l’énorme succès rencontré lors des tournées suisses en 2012, 2014 et 2016, Soweto Gospel Choir revient pour une nouvelle tournée ‘’Prayer for Africa’’ en rendant hommage à Nelson Mandela pour le 100èmeanniversaire de sa naissance. Toujours aussi puissant et coloré, leur spectacle vous remplira d’énergie positive.

Associant des rythmes traditionnels à une danse énergique et expressive, Soweto Gospel Choir se produit a capella ou accompagné par ses musiciens dans un répertoire mixant standards du gospel et chants typiquement sud-africains inspiré des styles mbube et kwela (chanté en plusieurs langues : zulu, xhosa, sotho, tswana, venda, tsonga, anglais…).

La perfection des voix, l’énergie fascinante des danses, le chatoiement des couleurs : tout contribue à vous séduire.