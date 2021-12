Fondation Barry de Martigny – «Roxy», une chienne d’élevage, est devenue maman

À propos de la Fondation Barry Afficher plus

Quelque 30 saint-bernards vivent en permanence à la Fondation Barry et une vingtaine de chiots avec pédigrée naissent en moyenne chaque année au chenil.

Ces petites frimousses portent le masque typique de cette race de chien. Fondation Barry

Cette organisation à but non lucratif, créée en 2005, est propriétaire du plus grand et du plus ancien élevage au monde du chien national suisse. La Fondation s’investit pour la pérennité du légendaire chien de l’Hospice du Grand-Saint-Bernard, notre chien national suisse.

Elle contribue ainsi activement à améliorer la relation entre l’Homme et le chien, en permettant des rencontres avec les saint-bernards.