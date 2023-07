Mon animal et moi – «Roxie», une parfaite assistante pour sa maîtresse physiothérapeute Après quelques années d’amour, Alicia Bertschi et sa chienne se sont formées pour que cette sympathique border collie croisée lui prête main-forte. Joel Espi

Alicia et «Roxie», le border collier thérapeute. YVAIN GENEVAY /LE MATIN DIMANCHE

Alicia Bertschi et sa chienne Roxie vivent ensemble. Elles font des randonnées, partent en vacances et, depuis deux ans et demi, travaillent même toutes les deux dans un cabinet de physiothérapie, à Morat (FR). Une relation fusionnelle que la jeune femme de 29 ans assume: «Dès que je la laisse seule pendant une heure, je commence à m’inquiéter», confie-t-elle.