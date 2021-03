Nos lecteurs s’expriment – Rouvrir les bistrots le 22 mars? Seules 4 personnes sur 10 disent oui Selon notre coup de sonde en ligne, 40 % des citoyens partagent la volonté du parlement d’accélérer la levée des restrictions sanitaires. Patrick Monay

Marre de voir les restaurants fermés depuis plus de deux mois? Quatre lecteurs sur dix souhaitent une réouverture rapide des établissements publics en Suisse. KEYSTONE

Vous avez été plus de 3100 à participer au coup de sonde lancé mercredi sur nos plateformes numériques, à la suite du vote du Conseil national en faveur d’une réouverture des restaurants dès le 22 mars. Résultat: 39% des répondants estiment que cette manœuvre des élus fédéraux est «justifiée». Ils sont 22% à la juger au contraire dangereuse au regard de l’évolution épidémiologique. Tandis que 37% des participants affirment qu’elle est inutile, puisque la décision appartient au Conseil fédéral.

Rappelons que la Chambre du peuple a approuvé par une courte majorité de 97 voix contre 90 une déclaration – non contraignante – demandant au gouvernement un assouplissement rapide des mesures contre le coronavirus. Il s’agirait notamment d’autoriser les cafés-restaurants, les cinémas, les théâtres et autres salles de spectacle, les fitness et les lieux de sport et de divertissement à rouvrir leurs portes dès le 22 mars prochain.

«Vous êtes 20% à indiquer qu’il vaudrait mieux ne rien rouvrir du tout à aussi brève échéance.»

La deuxième partie de notre sondage (non représentatif) concernait aussi cette date, puisque le Conseil envisage de desserrer quelque peu l’étreinte ce jour-là. Selon vous, que faudrait-il rouvrir dès le 22 mars? À cette question, quatre lecteurs sur dix (41%) ont répondu «tous les établissements publics». Plus prudents, 32% pensent qu’il serait raisonnable de s’en tenir aux terrasses des restaurants, comme prévoit de le faire le gouvernement. Par contre, vous êtes 20% à indiquer qu’il vaudrait mieux ne rien rouvrir du tout à aussi brève échéance.

Et les plaisirs défendus?

Troisièmement, nous avons voulu sonder votre ras-le-bol des restrictions liées au Covid – ou plutôt vos envies de «vie d’après». Qu’est-ce qui vous manque le plus en ce moment? Vous avez été près de 2000 à vous exprimer. Sachant qu’une seule réponse était possible, c’est «manger au restaurant» qui suscite le plus d’enthousiasme (38%), devant «boire un verre sur une terrasse» (20%) et «inviter chez moi autant d’amis que je veux» (18%).

Transpirer dans un centre de fitness (ici à Lucerne en novembre 2020) ou une salle de sport? C’est ce qui manque le plus à 10% des participants à notre coup de sonde en ligne. KEYSTONE

Pouvoir à nouveau aller au fitness ou dans une salle de sport est la priorité de 10% des répondants. Davantage qu’une sortie au cinéma ou au théâtre (8%) et qu’assister à un match ou à un concert (6%). Autant de petits plaisirs qui se font attendre… Suspense!