Valais – Route fermée dans le val d’Anniviers jeudi et vendredi La route cantonale dans le val d’Anniviers sera fermée deux jours en fin de semaine suite à un éboulement à la hauteur de Fang.

Les automobilistes voulant se rendre à Grimentz ou à Zinal devront emprunter la route de Vercorin jeudi et vendredi. KEYSTONE

En raison d’un éboulement, les filets qui retiennent les roches sont pleins à la hauteur de Fang sur la route cantonale dans le val d’Anniviers (VS). Pour permettre leur déblaiement, la voie sera fermée jeudi et vendredi. Les automobilistes devront passer par Vercorin.

L’information diffusée lundi via SMS par la commune aux habitants et résidents secondaires de la région est confirmée par le service cantonal de la mobilité. «Il s’agit d’une mesure d’urgence prise à la suite d’un éboulement qui s’est produit mercredi 15 juillet. Après état des lieux, il a été décidé de fermer la route et de procéder aux travaux».

Minage mercredi

Une partie de ces derniers se fait en début de semaine. «Lundi et mardi nous préparons le minage des gros blocs qui sont déjà dans les filets, environ 20 m3 de roches. Mercredi, on procède à leur minage», explique le chef de l’entretien des routes dans le Valais central Patrick Sauthier. Cette étape se fera avec des contrôleurs du trafic afin d’assurer la sécurité des usagers de la route.

Jeudi et vendredi aura lieu la vidange du filet et le minage d’une plaque de roche qui n’a pas été entraînée dans l’éboulement mais qui pourrait se révéler dangereuse. Pour que cette action soit entreprise, il faut protéger le revêtement de la route et donc sa fermeture est indispensable, ajoute Patrick Sauthier. Entre 30 à 40 centimètres de graviers seront étalés sur l’asphalte afin d’amortir la chute des blocs.

«Les chutes de pierres sont fréquentes entre Sierre et Vissoie, d’où les filets, mais ce genre d’éboulement n’est pas fréquent», souligne Patrick Sauthier. Il est important d’agir maintenant, même si l’on est en pleine saison touristique, car le filet a été mis à mal et que cet autre bloc tient par frottement.

( ATS/NXP )