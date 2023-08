«Rousté» 4-1 par Yverdon – Le Servette de René Weiler a déjà besoin de retouches L’approche voulue par René Weiler a été aisément neutralisée par Yverdon (4-1) samedi. Certains changements s’imposent. Valentin Schnorhk - Neuchâtel

Yoan Séverin, Joël Mall et Anthony Baron ne dissimulent pas leur frustration. Servette a sombré contre Yverdon samedi. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Ce n’est qu’une première défaite en championnat, mais elle résonne, amplifiée par l’écho de cette bien vide et donc triste Maladière. Il y a le score, déjà: 4-1 contre le néopromu Yverdon, porté par sa myriade d’anciens Grenat (Cespedes, Le Pogam, Lungoyi, Sauthier et Tasar). Il y a la manière, surtout: un Servette si aisément dominé et neutralisé, incapable de trouver les solutions qui doivent lui permettre d’affirmer sa supériorité théorique. «Il ne faut sous-estimer personne», se tue à répéter René Weiler ces derniers temps mais, après samedi, cela ne risque plus d'arriver.