La MRL fait peau neuve – Rousseau revient dans une maison entièrement rénovée Après deux ans de travaux, l’immeuble où est né l’écrivain rouvre ses portes au public mercredi 21 avril. Une restauration très réussie. Visite. Philippe Muri

Au 40 Grand-Rue, la Maison de Rousseau et de la Littérature (MRL) ouvrira ces portes aux public le 21 avril. Enrico Gastaldello

Odeur de peinture, bruits de perceuse et de ponceuse, bidon de détergent posé sur le sol: au 40, Grand-Rue, en plein cœur de la Cité, la Maison de Rousseau et de la Littérature (MRL) achève sa mue. Dans quelques jours, le mercredi 21 avril, le bâtiment va rouvrir ses portes, après deux années de travaux. Entièrement rénovée avec une identité visuelle contemporaine, la bâtisse accueillera désormais le public sur six étages. Les visiteurs – vingt mille chaque année avant la rénovation – ne seront pas déçus. La maison natale de Jean-Jacques Rousseau a vraiment fait peau neuve. Très réussie, la restauration marie sobriété, inventivité et luminosité. Pas évident dans un espace étroit donnant sur une rue étroite de la Vieille-Ville. Visite.