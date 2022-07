L’invité – Rousseau dans le miroir des fontaines Opinion Rémy Hildebrand - Comité européen Jean-Jacques Rousseau

Dans l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau, à de nombreuses occasions, les fontaines occupent une place exceptionnelle. L’article de la «Tribune de Genève» du 9 juillet dernier met en évidence neuf fontaines. Ce patrimoine remarquable nous guide de la Rive gauche à la Rive droite […].

Abo Patrimoine Fontaines genevoises, je boirai de votre eau! Les œuvres des écrivains Nicolas Bouvier et Armand Brulhart sont citées. Souvenons-nous que l’une des œuvres de Jean-Jacques Rousseau, «Le devin du village», est jouée pour la première fois les 18 et 24 octobre 1752 à Fontainebleau. Cet intermède passionne toutes les classes sociales, y compris Leurs Majestés. Le décor de cette œuvre musicale comporte une fontaine au murmure consolateur. Elle devient une référence permanente, la symbolique d’une rencontre associant la danse pleine de grâce, le chant mélodieux et le langage d’une âme généreuse.

Comme celles décrites dans l’article de la «Tribune» évoqué plus haut, les fontaines, petites tavernes à ciel ouvert, rapprochent les groupes sociaux. S’abreuver à cette fontaine renforce le bonheur de vivre et stimule le partage convivial. Quelques années plus tard, en quittant l’île de Saint-Pierre, le 26 octobre 1765, Jean-Jacques Rousseau s’adresse à la Nature, pour lui une fontaine pure. Les beautés de la Nature et les bonheurs qu’elle procure font partie du credo rousseauiste, cela de manière permanente.

Il y a bien longtemps, pourrait-on dire, les êtres humains tentent de se rapprocher les uns des autres. Ils s’observent, se reconnaissent, accomplissent des gestes identiques, s’installent autour de la fontaine, afin de donner aux instants qui passent la joie de se rencontrer. Les uns chantent et dansent, les autres échangent par signes, du regard. Parlant de l’origine de la musique, Jean-Jacques Rousseau décrit les premières émotions, la subtile déclinaison des sentiments qui naissent à cet endroit, lieu privilégié d’une socialisation élargie: «Autour des fontaines […] les premiers discours furent les premières chansons; les retours périodiques et mesurés du rythme, les inflexions mélodieuses des accents firent naître la poésie et la musique avec la langue, ou plutôt tout cela n’était que la langue même pour ces heureux climats et ces heureux temps où les seuls besoins pressants qui demandaient le concours d’autrui étaient ceux que le cœur faisait naître.»

Sans parler de la fête à Saint-Gervais où le Régiment et les Genevois, après le repas sur la place, sous la lumière des flambeaux, dansent et chantent autour de la fontaine pour le plaisir de vivre un instant inoubliable. Ce fut le cas pour son père; Jean-Jacques Rousseau raconte cette scène dans l’une de ses Lettres. Installé en Angleterre, il propose à une correspondante, Madame Portland (1715-1785), d’occuper la fonction de fontainière au sein de sa propriété. Cette fonction et la passion de la botanique que tous les deux pratiquent si intensément deviennent un dénominateur commun qui les rend heureux. Un jour, l’article précité pourrait, pourquoi pas, donner l’occasion à la République et Canton de Genève de solliciter l’Unesco et d’inscrire les fontaines genevoises au patrimoine mondial.

