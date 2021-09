Présidentielle française – Rousseau contre Jadot, la puncheuse contre le rassembleur Ces prochains jours, les militants écologistes vont désigner leur candidat à la présidentielle. Un choix entre deux styles radicalement différents. Alain Rebetez, Paris

Sandrine Rousseau et Yannick Jadot: lequel sera retenu comme candidat des Verts à la présidentielle? AFP

La politique est parfois beaucoup plus question de symboles que de programme. Entre Sandrine Rousseau et Yannick Jadot, les deux derniers candidats en lice pour l’investiture d’Europe Écologie Les Verts (EELV) à l’élection présidentielle, quelle est la différence? Sur le fond pas grand-chose: ils sont d’accord sur l’essentiel et eux-mêmes le reconnaissent. Mais dans leur caractère et leur manière de se présenter aux électeurs, un monde les sépare.

«De la colère, j’en suis remplie. De la radicalité, j’en suis pétrie.» Sandrine Rousseau, candidate à l’investiture des Verts

Sandrine Rousseau, c’est la combattante. Il y a quelques semaines, lors des journées d’été de son parti, à Poitiers, elle a déclenché l’enthousiasme des militants en s’écriant: «De la colère, j’en suis remplie. De la radicalité, j’en suis pétrie.» Cette colère et cette radicalité résument son style et son programme: une «révolution» basée sur l’«écologie de rupture».