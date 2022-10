Hausse du prix de l’électricité – Rouler en voiture électrique n’est plus si avantageux Le prix de l’électricité augmente tandis que le prix de l’essence baisse: nous dirigeons-nous vers la fin du succès des voitures électriques? Holger Alich

Un conducteur recharge sa Tesla à une station de recharge rapide de l’opérateur Gofast, sur l’aire d’autoroute d’Oftringen-Est (AG). Les prix de recharge augmentent désormais. Keystone

On reconnaissait les conducteurs et conductrices de voitures électriques à leur large sourire lorsqu’ils passaient devant une station-service traditionnelle. En effet, alors que la guerre en Ukraine a fait grimper les prix du pétrole et des carburants à des montants inattendus, le prix de l’électricité aux bornes de recharge est longtemps resté stable en Suisse.