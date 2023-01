Derby J-1 – Rouiller: «Je n’ai jamais été un mordu du FC Sion» Le défenseur valaisan de Servette évoque sa relation avec son ex-club avant le choc de ce dimanche, où la grande foule est attendue. Il parle aussi de sa place de titulaire perdue avec les Grenat. Daniel Visentini

Steve Rouiller et deux de ses trois enfants. Une famille valaisanne fan du Servette FC. ERIC LAFARGUE

C’est peut-être à Troistorrents que tout a commencé, mais c’est au Servette FC que son aventure culmine. À la veille d’un derby qui enfle à vue d’œil (plus de 15’000 spectateurs prévus, près de 20’000 dimanche?), la trajectoire de Steve Rouiller n’est pas anodine. Elle rappelle, en d’autres temps, celles des meilleurs joueurs valaisans qui, toujours, venaient briller à Genève, et dont le plus illustre est d’ailleurs l’entraîneur du défenseur à Servette, Alain Geiger. Le cœur du derby vit sans doute là, dans les battements mi-envieux mi-fiers qui fusionnent et déchirent les ennemis intimes.