Spécial grillades – Rôtir au soleil Pas toujours besoin de gaz, de charbon, d’électricité… Le soleil suffit, si l’on concentre ses rayons. Focus sur les barbecues et cuiseurs solaires. Manuela Talenta

Parmi les modèles de barbecues solaires les plus courants figurent ceux qui captent la chaleur du soleil au moyen de la technologie dite du tube à vide FOTOLIA

Sitôt que les températures montent et que l’été s’annonce, voilà les barbecues en action sur les balcons, dans les jardins, à la plage. Selon une enquête de marché de Coop, les Suisses font des grillades en moyenne une fois par semaine pendant les mois d’été. Leurs préférences vont aux grils à gaz ou au charbon. Mais il y a moyen de griller autrement. Et d’ailleurs, depuis quelques années, barbecues et cuiseurs solaires se font une place au soleil!

Griller dans un tube

Parmi les modèles de barbecues solaires les plus courants figurent ceux qui captent la chaleur du soleil au moyen de la technologie dite du tube à vide: à l’aide de réflecteurs paraboliques, les rayons du soleil sont concentrés sur un tube dans lequel les aliments vont être grillés. Cette technologie a été développée par GoSun, société basée dans l’Ohio, aux États-Unis, qui détaille ainsi le processus: «Le tube à vide convertit jusqu’à 80% des rayons du soleil en chaleur, de sorte que des températures allant jusqu’à 290 °C s’accumulent.» L’extérieur reste froid. Et en vingt minutes, un repas pour deux personnes sera prêt, rôti ou cuit (à la vapeur ou pas). Il faut compter pour cela un investissement de 250 à 350 francs.

Mais comment les utilisateurs jugent-ils l’appareil? Apparemment bien. Une personne écrit: «J’ai fait des carottes à l’ail par une journée ensoleillée de la mi-décembre. En moins d’une heure, les carottes étaient cuites, et elles sentaient délicieusement bon l’ail.» Une autre a préparé des muffins, prêts à être dégustés après une bonne demi-heure, tandis que les morceaux de poulet d’une troisième ont été jugés «juteux et savoureux» après quelque deux heures.

Passer à la casserole

Si l’on préfère cuisiner dans une casserole plutôt que dans un tube, on optera pour un cuiseur solaire parabolique. On oriente un miroir parabolique face au soleil: dans son centre, un dispositif permet d’accueillir une casserole. Les rayons du soleil sont dirigés directement vers elle. Avec 1800 watts de puissance, on pourra, par exemple, porter un litre d’eau à ébullition en quelques minutes. Mais on peut y cuire tout ce qu’on veut: riz, soupes, sauces, etc. (Environ 300 fr.)

Emmener son cuiseur solaire

De tels repas peuvent également être préparés dans un four solaire portatif pour beaucoup moins cher (environ 50 fr.). La chaleur du soleil est ici captée par un réflecteur pliable recouvert d’un film spécial. Le réflecteur sert aussi de boîte pour contenir les ustensiles – deux casseroles en silicone, une grille et une plaque à gâteau. Avec une température maximale de 140 °C, les aliments grillés ou cuits (à la vapeur ou pas) sont prêts en vingt à soixante minutes. «Pour les spaghettis de ce soir, écrit un utilisateur, j’ai utilisé deux casseroles, une pour la sauce, l’autre pour l’eau. […] Quelques minutes ont suffi pour que l’eau bouille.» Un autre, qui a concocté un repas pour deux personnes composé de poitrine de poulet, de courge poivrée, de butternut, d’épinards et d’œufs durs, qualifie le résultat de «magnifique». Dans la foulée, il a aussi cuit six petits os pour ses chiens…

Faire soi-même son barbecue solaire

Avec un peu d’habileté, on pourra fabriquer soi-même son gril solaire. Diverses manières de faire sont proposées sur internet, notamment celle de l’association Polarstern (active pour la transition énergétique): on tapisse de papier d’aluminium un moule creux – panier, passoire, chapeau – et on recouvre l’extérieur de film noir. Et puis en travers du moule on passe une pique à brochette ou un bâton pointu, chargé des aliments à griller (au hasard, un cervelas…). On s’aidera de gros cailloux pour orienter le «gril» en direction du soleil, de sorte que le papier d’aluminium reçoive ses rayons comme un miroir incurvé et les renvoie directement sur la saucisse. Bon appétit!

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.