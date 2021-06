Bistrots de Genève – Rose ou morose, une réouverture en bonheur dispersé Depuis le dégel de fin mai, nos restaurateurs rient ou grimacent selon les cas. Tournée des popotes. Jérôme Estebe

Nicolas Delarue, du restaurant "2 La Rue" aux Pâquis, avec sa croix «Ci-gît la restauration» . LAURENT GUIRAUD

Nicolas Delarue est dépité. Lessivé. Laminé. «On nous promettait un redémarrage génial. Les gens allaient tous revenir, les bras ouverts, faire la fête, consommer comme des fous. Ben, non. En tout cas pas chez nous.» Au 2 La Rue, ex-Dédé, au cœur des Pâquis, il n’y aura pas eu le printemps bistrotier que l’on imaginait. L’hiver cafardeux perdure.

«J’ai ouvert la terrasse début mai. Deux tables de quatre, deux tables de deux… et une météo exécrable. Puis j’ai ouvert la salle, début juin. Mais ça reste très, très, très compliqué. Les revenus ont baissé de quasi 80% par rapport aux années précédentes», soupire le patron et chef de l’enseigne. «Idem pour la vente à l’emporter. On y a cru. Mais le succès est resté relatif. Les gens télétravaillent. Ils sont devenus frileux; ils mettent des sous de côté pour s’offrir des vacances. On était une équipe de six. On est plus que deux. Ma femme, qui travaillait avec moi, a trouvé un autre job. Heureusement pour nous, d’ailleurs. Il faut dire que l’État ne nous a pas vraiment aidés. J’ai touché une compensation en janvier. Depuis, plus rien. On navigue à vue, on s’accroche à notre fonds de commerce avec courage. Le courage, c’est ce qui coûte le moins cher.»