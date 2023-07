Vu et entendu à Paléo – Rosalía: de la bombe ou du flan? Peut-être même une révolution… Sur scène mercredi, la phénoménale chanteuse espagnole a tout misé sur le jeu immersif des caméras. Où le format du téléphone s’est imposé sur les écrans du festival. Fabrice Gottraux

Nyon, mercredi 19 juillet. Rosalía en concert sur la Grande Scène de Paléo. JOSEPH CARLUCCI

Il a fallu qu’elle dise «Bonsoir, Nyon», dans un français charmant, pour qu’on se rende compte que la scène était réelle. L’ouverture dans les fumigènes avec un bruit énorme de moto vrombissante, l’arrivée casquée des danseurs, la chanteuse cachée sous un heaume éclairé au néon, la chorégraphie millimétrée démarrant dans un décor épuré, tout cet attirail rutilant semblait si abstrait à première vue, si artificiel. Idem ce très gros plan sur les fesses de l’artiste espagnole, secouant vigoureusement son postérieur pour le plus grand plaisir des dizaines de milliers de festivaliers réunis sur le terrain de l’Asse.

Mercredi quand sonnait minuit, il a suffi d’un coup de baguette pour transformer la Grande Scène en une insaisissable féerie, formatée à la façon d’un vidéo clip immersif. La formule magique, c’est la caméra. Un geste, une pose, un regard, une moue. Tout, absolument tout est filmé, dans un cadrage serré de préférence, pour être projeté simultanément sur les écrans géants bordant l’immense estrade.

C’est Instagram, c’est TikTok, c’est l’éphémère d’un instant de vie sublimé par les capteurs numériques. Sauf que ça se passe juste là, devant le public.

Qui s’est rendu un jour dans un grand raout musical connaît ce dilemme: vaut-il mieux regarder ce qui se déroule sur la scène juste là devant nos yeux, quitte à n’apercevoir que des bribes du groupe en action? Ou se contentera-t-on des images télévisuelles diffusées alentour? Après tout, si le son est bon…

Mais que dire alors si ce qu’on nous donne à voir ne concerne ni les solos de guitare, ni le rictus amène d’un musicien concentré sur son labeur? Et si la révolution du spectacle vivant résidait dans le fait de montrer n’importe quoi? De préférence sans rapport avec la musique. Et c’est encore plus attirant s’il s’agit de gestes intimes. Exactement comme sur les réseaux sociaux.

Voici donc Rosalía, étoile pop mondialisée, bombardée superstar en quelques années – quelle jeunesse, quelle voix, quel charisme! – buvant de l’eau puis s’épongeant le visage, baissant la tête dans un mouvement de concentration ostentatoire, ou de recueillement, à chacun d’y trouver son interprétation. La voici encore qui sourit, capturée de si près qu’on croirait pouvoir la toucher.

Elle se recoiffe d’un geste théâtral, lance une œillade qu’on dirait outrée, puis sourit encore. Le tout est projeté dans un format rectangulaire, vertical, semblable aux vidéos des téléphones. C’est Instagram, c’est TikTok, c’est l’éphémère d’un instant de vie sublimé par les capteurs numériques. Sauf que ça se passe juste là, devant le public.

Nyon, mercredi 19 juillet. Rosalía en concert sur la Grande Scène de Paléo. BASTIEN GALLAY

Coup de génie ou esbroufe maligne, le doute est permis. Mais le rendu s’avère si séduisant. Et les séquences si parfaites, sobres, élégantes, entrecoupées en prime des pas de danse captés eux aussi par le caméraman, lequel tournoie avec la troupe comme une mouche avide de sensation en direct, de transpiration authentique.

Enfin, la vedette descend vers la foule et tend son micro aux premiers rangs. Vertige. Voilà qu’une figure omniprésente sur internet, inaccessible au quotidien mais si proche de tout un chacun en apparence, s’offre à ses fans dans une proximité physique contradictoire.

On pourrait s’attarder sur le répertoire, constitué pour l’essentiel de cet album rutilant, «Motomami», livré il y a une année de cela. Deux des meilleures chansons, «Saoko» et «Chicken Teriyaki», ouvrent et referment le show. On gloserait longtemps encore sur l’originalité de cette alliance opportune entre le chaloupé rudoyant du reggaeton portoricain, la force de frappe des basses issues de la trap états-unienne, ainsi que le «cante jondo», le chant caractéristique du flamenco, dont use habilement la chanteuse. Qu’on nomme cela de la latin pop ou quoi que ce soit d’autre était ce soir-là parfaitement accessoire. «Fuck el estilo», comme chante Rosalía. Qu’importe le style, pourvu qu’il y ait l’image.

