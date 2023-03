Chaque année, le même rituel: un petit moment d’hystérie romande pour savoir à quelle sauce musicale seront mangées les saucisses de Paléo. Le festival nyonnais sait qu’il compose d’édition en édition une sorte de bande-son de l’été à la campagne, dans un camp retranché où (presque) tous les plaisirs sont permis.

Il faut toutefois lui laisser cette attention soutenue à la qualité scénique des artistes retenus, qui assurent, quel que soit leur style. Il est plutôt rare de croiser sur le terrain de l’Asse des cacochymes au-delà du Migros Data ou une jeunesse excessivement inexpérimentée.

Paléo veut du solide plus que la dernière passade du showbiz. Est-ce bien le cas cette année avec Rosalía, artiste catalane de tout juste 30 ans, qui a fait sauter en 2022 la banque de la sono mondiale avec son 3e album «Motomami» et son cocktail de festivités latines revues et corrigées par l’efficacité hip-hop? Paléo la saisit en tout cas au bon moment, avant qu’elle ne se transforme en astre inatteignable (ou en étoile pâlissante).

Dans un monde de la pop devenu impitoyable, le festival est un atout de prestige qui, sans éclipser une programmation bien charpentée et visant au moins trois générations, lui assure – ainsi qu’au Gurten de Berne – une belle carte de visite. Car qui n’a pas déjà ne serait-ce qu’entendu le single «Despecha» (plus de 636 millions d’écoutes sur Spotify) en se trémoussant vaguement dans un bar anonyme – parfois sans le savoir?

Avec Rosalía chez Rossellat, Paléo s’assure ainsi une visibilité indéniable. L’artiste sera assurément au centre de l’attention, même de ceux qui ne la connaissaient pas hier. Mais cette brillante annonce n’a rien d’un cache-misère. Le festival peut ensuite dérouler son menu consistant où toutes les sensibilités musicales trouveront de quoi faire leur marché, des vieux fans de rock aux jeunes amateurs de rap et de R&B, en passant par les inconditionnels de pop, les fondus d’electro et les amoureux de musiques du monde.

