Icône de l’art animalier – Rosa Bonheur place les bêtes au cœur de son art Une exposition et un livre marquent le bicentenaire de la naissance de la peintre française, personnalité hors normes et icône de l’émancipation des femmes. Irène Languin

Rosa Bonheur, «Le marché aux chevaux», huile sur toile, 1852-1855. METROPOLITAN MUSEUM OF ART, NEW YORK

Elle a dédié toute sa vie à son art et aux animaux. Rosa Bonheur doit à un caractère farouchement indépendant et à des idées progressistes d’avoir marqué d’un sillon exceptionnel la peinture du Second Empire. Adulée, elle connaît la richesse et une carrière fulgurante des deux côtés de l’Atlantique. Première femme artiste à recevoir la Légion d’honneur, elle laisse une œuvre fertile témoignant d’une vision rare et novatrice du monde du vivant.