DR

Vernier, 16 avril

De Nation à République et d‘Opéra à Bastille, tant de places riches d’histoire devenues ronds-points pour pèlerins d’une France en colère. Fatiguée de tant de dévastations et de détestation, battant, de semaine en semaine, le pavé, dans l’espoir d’amener à la table des négociations tous les protagonistes concernés. Attitude renforcée par le refus massif d’une réforme des retraites de Français réfractaires prêts à braver l’État de droit jusqu’au retrait définitif par un sonnant «quoi qu’il en coûte».

Ces mobilisations menées depuis plus de trois mois ont laissé un Paris dévasté par le vandalisme à répétition, ainsi qu’un gouvernement désemparé, occupé à trouver une solution pour sortir de la «chienlit» une France moralement très affectée. D’où, redoutable challenge que celui d’extraire des Ténèbres une ville des Lumières prise en otage dans un tel contexte répressif et insurrectionnel!

De plus, les tentatives arbitrales à ce conflit social ne semblent pas avoir calmé les ardeurs disruptives d’une ultragauche aguerrie face à des forces de l’ordre exposées à des violences extrêmes, déjugées même par une Intersyndicale unie dans l’adversité. Comment alors réfréner la détermination légitime de citoyens demandeurs de plus de justice sociale et d’une réforme des retraites, rejetée en Assemblée nationale par le jupitérien art. 49.3?

Appelé à se prononcer ce 14 avril, le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel du texte par maintien du départ à la retraite à 64 ans, et jugé non conforme à la Constitution le référendum d’initiative partagée, loi promulguée dans la foulée. Mesures reçues comme une double peine après le maudit 49.3 sous l’hémicycle. Si bien que, le «ni vainqueur, ni vaincu», argué sitôt par un Exécutif décomplexé, a eu pour effet immédiat de rallier les oppositions à une Intersyndicale unie, sans laquelle toute sortie d’impasse est jugée irrecevable.

Et maintenant? Quelle suite donner à cet état des lieux? Consultations? Cohabitation? Mutations? Trois scenarii pour un même film jusqu’au clash final dans l’attente du montage définitif avec un président au bénéfice d’une victoire à la Pyrrhus au goût amer. Et tout cela, aux portes d’un 1er Mai annoncé très animé, égayé de brins de muguet en guise de porte-bonheur à une démocratie aux fragrances très éthérées pour les 1450 jours restants.

Joseph Crelier

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.