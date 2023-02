Vessy, 8 février

Déjà depuis quelque temps, on entend des critiques négatives en ce qui concerne le Musée d’art et d’histoire de Genève qui vont de «inintéressant» jusqu’à «ringard». Aujourd’hui, l’artiste et curateur suisse Ugo Rondinone offre à notre musée une nouvelle splendeur, une nouvelle dignité.

«J’ai mis en scène un jeu d’échos et de réponses entre deux grands artistes suisses qui occupent une place particulière dans la collection du musée: Félix Vallotton et Ferdinand Hodler. Peints en pied et en arme, les guerriers de Hodler répondent aux nus de Vallotton, créant ainsi un contraste entre la force et la vulnérabilité, la protection du corps et son dévoilement.»

Quelle belle mise en scène! Les peintures ne sont pas accrochées aux murs, mais posées au sol, debout. En entrant dans la salle, on est d’abord ébloui par la beauté architecturale des murs, puis on découvre l’ensemble des tableaux, tous de face; ils occupent le centre. Pour Hodler, la salle de droite, et pour Vallotton, la salle de gauche. Splendide!

En se retournant avant de poursuivre la visite, on découvre aux dos des peintures, des dessins préparatoires pour les différentes œuvres. La suite réserve au visiteur encore maintes surprises que je vous laisse découvrir vous-mêmes. Genevoises et Genevois, accourez dans votre musée, vous ne serez pas déçus, au contraire!

Pierre Schaefer

