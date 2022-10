CONCOURS | 10x2 places à gagner – Roméo et Juliette Tango Gagnez 10x2 billets pour le spectacle Roméo et Juliette Tango, le dimanche 16 octobre, à 18h, au Théâtre du Léman.

Roméo et Juliette Tango DR

Roméo et Juliette Tango ¡Vive l'émotion du tango!

Une histoire d'amour, une fin inattendue, un quintet musical explosif, une œuvre unique en son genre.

“Roméo et Juliette Tango” en tournée mondiale. Un spectacle ORIGINAL et ACTUEL pour la première fois en Suisse au Théâtre du Léman de Genève.

10 danseurs d’exception accompagnés de 5 musiciens extraordinaires sur scène.

Une histoire mythique où se mêle l’amour, la passion, l’orgueil, la haine et la mort. Et qui font de ce spectacle un condensé de sensations et d’émotions inoubliables.

romeoetjuliettetango.com



Délai de participation: mardi 11 octobre à 23h.

Participez gratuitement en remplissant le formulaire: