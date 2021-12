Mesures restrictives en Italie – Rome exclut les non-vaccinés des lieux publics L’Italie adopte un «super green pass» pour les vaccinés et guéris, indispensable pour accéder aux restaurants, transports publics et lieux de loisirs. La vie des «no vax» se complique. Dominique Dunglas, Rome

Depuis lundi, les policiers contrôlent les pass sanitaires dans les restaurants, accessibles aux seuls vaccinés ou guéris. Les contrevenants risquent des amendes pouvant atteindre 1000 €. Rome, 6 décembre 2021. KEYSTONE

L’Italie s’apprête à vivre un Noël comme dans «la vie d’avant». Avec seulement 15’000 nouvelles contaminations par jour, l’ensemble du territoire – à l’exception du Sud-Tyrol et du Frioul-Vénétie julienne – considéré à bas risque et la variante Omicron circonscrite à sept cas, la péninsule est le pays européen le moins touché par la cinquième vague de Covid-19. «Je serais plus rassurée si nous étions comme l’Italie!» a reconnu Angela Merkel en évoquant la situation sanitaire de l’Allemagne lors de sa cérémonie d’adieux.