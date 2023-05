Télétravail des frontaliers – Rome et Berne vont plancher sur un accord fiscal définitif Dès fin juin, les travailleurs frontaliers pourraient être pénalisés fiscalement dans le domaine du télétravail si l’Italie et la Suisse ne s’entendent pas.

En juin 2020, en pleine pandémie, Berne et Rome avaient conclu un accord prévoyant «à titre exceptionnel et provisoire» des règles spéciales sur l’imposition du télétravail. KEYSTONE/Peter Schneider

Un accord provisoire italo-suisse sur l’imposition du télétravail des frontaliers sera déjà échu dans un mois, à fin juin. Berne et Rome vont entamer prochainement des discussions en vue d’une entente définitive, mais des parlementaires italiens s’inquiètent du retard pris par leur gouvernement dans ce dossier.

«Il n’est pas possible en ce moment de se prononcer sur le contenu des discussions», a indiqué mercredi à Keystone-ATS Mario Tuor, chef de la communication au Secrétariat d’État aux questions financières internationales (SFI), qui n’a pas non plus donné d’indications sur le calendrier des travaux.

En juin 2020, en pleine pandémie, Berne et Rome avaient conclu un accord prévoyant «à titre exceptionnel et provisoire» des règles spéciales sur l’imposition du télétravail. Cet accord n’avait pas été reconduit au-delà du 31 janvier dernier en raison de la fin des restrictions à la libre circulation.

Les deux pays avaient le 20 avril dernier convenu d’un accord «amiable et transitoire» en la matière, pour la période entre le 1er février et le 30 juin 2023, pour autant que Rome retire la Suisse de la liste noire des paradis fiscaux. Cette dernière mesure a été actée mercredi par le Parlement italien mais sera seulement définitive lorsque le ministère italien des finances aura publié le décret correspondant.

Or, au-delà du 30 juin, les règles habituelles s’appliqueront à nouveau. Les travailleurs frontaliers pourraient alors être pénalisés fiscalement dans le domaine du télétravail.

Le retard du ministre

Le 20 avril dernier, la ministre suisse des finances Karin Keller-Sutter et son homologue italien Giancarlo Giorgetti avaient convenu de «discuter de règles stables et durables en matière d’imposition du télétravail», a souligné M. Tuor.

Lors du débat de mercredi, les sénateurs ont demandé au gouvernement de Giorgia Meloni de négocier rapidement un accord définitif avec la Suisse, sur le modèle de celui signé fin 2022 entre Berne et Paris. Ce dernier autorise le télétravail des frontaliers jusqu’à 40% du taux d’activité par année, sans impact fiscal.

«Nous sommes inquiets du retard pris par le ministre Giorgetti» dans ce dossier, a déclaré le sénateur Alessandro Alfieri, du Parti démocrate (Pd). Il a appelé l’exécutif à donner «un horizon certain» et de la «sérénité» aux travailleurs concernés.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.