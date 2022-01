Challenge de natation – Roman Mityukov nage avec sagesse. «De toute chose, il faut tirer le positif» Médaillé européen et étudiant en droit, le jeune champion de Genève Natation poursuit sa double carrière sans écart. Il sera en vedette aux Vernets ce week-end. Pascal Bornand

Roman Mityukov est sorti fidèle à lui-même d’une saison époustouflante, marquée par trois nouveaux records de Suisse: 48’’20 sur 100 m libre, 53’’87 sur 100 m dos et 1’56’’33 sur 200 m dos. KEYSTONE

Ce vendredi, Roman Mityukov (21 ans) remonte sur les plots de départ du Challenge international de Genève, ceux qui ont été, il y a un an, le tremplin d’une saison fleuve et prolifique. Dans la bulle des Vernets – qui ne s’est pas dégonflée depuis – l’espoir du Genève Natation avait validé son ticket pour les JO de Tokyo en pulvérisant son record national du 200 m dos. Quelques mois plus tard, il remportait une médaille de bronze aux Européens de Budapest avant de fêter son baptême olympique, puis de clore l’année aux Mondiaux en petit bassin d’Abu Dhabi, les deux fois en finale d’un relais.