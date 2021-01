Qualification olympique en poche – Roman Mityukov: «Je vais pouvoir m’entraîner dur mais tranquillement, l’esprit libre» Le jeune champion de Genève Natation a réussi une sacrée performance ce week-end lors du Challenge international. Pour l’étudiant en droit, c’est un accomplissement, pas un aboutissement. Pascal Bornand

Roman Mityukov lundi matin à l’entraînement. «Mes coaches m’ont donné quartier libre mais j’avais envie de nager», explique le Genevois, 3 e aux Européens juniors en 2018 et demi-finaliste aux Mondiaux élite de Gwangju en 2019. LUCIEN FORTUNATI

Pour Roman Mityukov, le «buzz olympique» n’aura duré que le temps du Challenge international de Genève. Ce lundi, le recordman suisse du 200 m dos, tout fraîchement qualifié pour les JO de Tokyo, a repris le cours normal de sa vie de nageur et d’étudiant en première année de droit. Le matin, il s’est entraîné deux heures à la piscine de Veyrier en compagnie de Jérémy Desplanches et du Français Jordan Pothain. «Une séance de décrassage pour récupérer d’une longue semaine d’efforts, explique-t-il. Mes coaches m’ont donné quartier libre mais j’avais envie de nager. Ce n’est pas parce que j’ai obtenu mon ticket olympique que je vais commencer à me relâcher.»