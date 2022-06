Roman Mityukov s’envole l’esprit léger pour la Hongrie. Ses études de droit sont entre parenthèses et le travail de fond est derrière lui. C’est aux Européens de Budapest, il y a un an, que le Genevois a établi ses trois records nationaux: 48’20 sur 100 m libre, 53’’87 sur 100 m dos et 1’56’’33 sur 200 m dos.

LAURENT GUIRAUD