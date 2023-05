Hockey sur glace – Roman Josi ne viendra pas renforcer l’équipe de Suisse Le capitaine des Nashville Predators, le Bernois Roman Josi, est définitivement contraint de faire l’impasse sur le Championnat du monde pour des raisons de santé. Cyrill Pasche

Roman Josi fera l’impasse sur le Championnat du monde avec l’équipe de Suisse. KEYSTONE

Mauvaise nouvelle pour le sélectionneur de l’équipe de Suisse, Patrick Fischer: le capitaine des Nashville Predators, Roman Josi, est définitivement contraint de faire l’impasse sur le Championnat du monde en Lettonie et Finlande pour des raisons de santé.

La venue du Bernois, dont la dernière apparition avec l’équipe nationale remonte à 2019, semblait très improbable dès le départ. Le meilleur défenseur de la NHL en 2020 (vainqueur du Trophée Norris) a soigné une commotion cérébrale en fin de saison régulière. Les Predators n’ont d’ailleurs pas participé aux play-off de NHL.

Comme annoncé la semaine passée, Nino Niederreiter (Winnipeg Jets) viendra renforcer l’équipe de Suisse à Riga. Idem pour l’attaquant des Colorado Avalanche Denis Malgin, qui a aussi reçu le feu vert de son club de NHL pour participer au Championnat du monde. Les deux renforts de NHL rejoindront la sélection suisse mercredi.

Le Genevois Kneubühler écarté

Patrick Fischer n’aura probablement que quatre renforts de NHL sous la main cette année: Niederreiter et Malgin en attaque, ainsi que les deux défenseurs Janis Moser (Arizona Coyotes) et Tim Berni (Columbus Blue Jackets). A moins que les New Jersey Devils, où évoluent quatre Suisses (Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler et le gardien Akira Schmid) ne se fassent très prochainement éliminer des play-off.

Cinq joueurs présents la semaine passée à Göteborg et Brno ne seront pas du voyage pour Riga mercredi. Les deux défenseurs Lian Bichsel (Leksands) et Roger Karrer Genève-Servette) sont blessés et donc forfaits, tandis que les trois attaquants Tyler Moy (Rapperswil), André Heim (Ambri) et Johnny Kneubühler (Ambri) ont été écartés.

La sélection suisse actuelle Afficher plus Gardiens (3): Leonardo Genoni (EV Zoug), Robert Mayer (Genève-Servette), Joren Van Pottelberghe (Bienne) Défenseurs (8): Tim Berni (Columbus Blue Jackets / NHL), Michael Fora (HC Davos), Tobias Geisser (EV Zoug), Andrea Glauser (Lausanne HC), Dean Kukan (ZSC Lions) Romain Loeffel (Berne), Christian Marti (ZSC Lions), Janis Moser (Arizona Coyotes / NHL) Attaquants (14): Andres Ambühl (HC Davos), Christoph Bertschy (Fribourg-Gottéron), Enzo Corvi (HC Davos), Gaëtan Haas (Bienne), Fabrice Herzog (EV Zoug), Mike Künzle (Bienne), Denis Malgin (Colorado Avalanche / NHL), Marco Miranda (Genève-Servette), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets / NHL), Damien Riat (Lausanne HC), Tanner Richard (Genève-Servette), Sven Senteler (EV Zoug), Dario Simion (EV Zoug), Calvin Thürkauf (Lugano)

