Charcuterie genevoise – Romain Pellet, les pâtés dorés et l’oreiller de Gargantua L’artisan de la Halle de Rive propose une gamme de pâtés à se damner, dont le mythique «oreiller de la Belle Aurore». Visite. Jérôme Estebe

L’oreiller de la Belle Aurore, légende charcutière. JÉRÔME ESTÈBE

En découvrant le banc de Romain Pellet sous la halle de Rive, les fans de belle charcuterie se sentent tout chose. Certains versent une larme. D’autres s’évanouissent. Là, sous leur nez, entre les longeoles, boudins et saucissons, se pavanent une demi-douzaine de pâtés en croûte aux looks flamboyants. Il y a le Hugo au pigeon; le Richelieu à la volaille et ris de veau; le «Tout cochon» dont le nom dit tout; et quelques autres encore, tout aussi canon.