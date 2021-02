Streaming – Romain Jacques tente le grand mélange en ligne sur Twitch L’humoriste genevois réunit chaque lundi soir trois personnalités sur sa propre chaîne. Lisa Vigano

Romain Jacques anime une émission chaque lundi soir sur Twitch. LAURENT GUIRAUD

Comme tous les acteurs culturels, les humoristes ont faim. De scène, de public, d’applaudissements, parfois de projets. En attendant de renouer avec ce qui les constitue, certains se réinventent. C’est le cas de l’humoriste et stand-upeur genevois Romain Jacques, qui, jusqu’à nouvel ordre, présentait son spectacle sur diverses planches, le bien nommé «Éblouissant», avant de s’adapter aux normes sanitaires avec «Le grand jeu du pangolin» sur YouTube.

Le revoici aujourd’hui – Romain, pas le pangolin! – sur un autre site, Twitch, plateforme de plus en plus en vogue dédiée aux live streams, aux podcasts et aux jeux vidéo. Chaque lundi soir à 21 h, il y anime une émission, «Le Grand Mezclado!», dans lequel s’affrontent des artistes venus de milieux différents. «Mezclado, cela veut dire mélange, nous explique-t-il. Le principe, c’est de réunir des artistes d’horizons divers, qui peuvent être des improvisateurs, des youtubeurs, des tiktokeurs, ou même des chanteurs, des gens qui ne se connaissent pas forcément. Et pendant quarante-cinq minutes, on reste ensemble réunis par des jeux, des blind tests, des quiz absurdes. À la fin, c’est le public qui décide. Je dirais que c’est en partie inspiré du «Burger Quiz». Et comme sur YouTube, les gens peuvent suivre l’émission sur Twitch sans forcément y posséder un compte.»

Ce soir, Romain Jacques invite par exemple David Vida, humoriste et programmateur fribourgeois, Swan, une influenceuse sur TikTok et Instagram, et Donatienne Amann, comédienne, improvisatrice et chroniqueuse à Couleur 3. L’éclectisme est de rigueur, même si on distingue un état d’esprit commun entre tous ces invités. Lundi dernier, Romain recevait l’improvisatrice Nina Cachelin, la chanteuse Maryne (également sœur de Bastien Baker) et Daimset, tiktokeur et triple champion suisse de «Just Dance». Le direct de l’expérience augure d’un résultat vraiment plaisant car très spontané, puisque Romain doit aussi rebondir sur les soucis techniques ou les interactions avec les chatteurs. «Cette idée, elle me trotte dans la tête depuis un petit moment. En ce moment, comme on ne peut plus monter sur scène, c’est aussi l’occasion de revoir des gens qu’on apprécie. Quant à mon prochain défi personnel, il consistera à faire du stand-up en anglais.

Sur twitch.tv. Chaîne: «RomainJacques_». Émission: «Le Grand Mezclado!», tous les lundis à 21 h.