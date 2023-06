Agenda culturel – Rolex Arts Festival à Athènes C’est au long d’un encensant week-end dans la capitale grecque que la marque à la couronne a célébré les 20 ans de son programme de mentorat artistique. Carole Kittner

Cérémonie de gala le 26 mai dernier au centre culturel de la Fondation Stávros-Niárchos. Ici, autour de «Artemis: Fountain» de Pauchi Sasaki, protégée de Philip Glass en 2016-2017. ROLEX/RETO ALBERTALLI

Le choix d’Athènes, ville de culture par excellence, berceau du théâtre et de notre civilisation, fut évident pour accueillir le Rolex Arts Festival du 26 au 28 mai, avec un pré-festival local quelques jours plus tôt. Le temps d’un long week-end donc, la marque à la couronne a fêté le 20e anniversaire de son programme «mentor et protégé» avec un agenda culturel mêlant tous les arts dans des lieux d’exception. Ici, la transmission et la pluridisciplinarité ont participé à une émulation intergénérationnelle rare.

Un festival ouvert à tous

L’initiative de mentorat artistique s’évertue, depuis 2002, à perpétuer le patrimoine artistique mondial. C’est ainsi qu’au fil des années, pas moins de 63 mentors et protégés issus de 41 pays ont pu participer à ce fabuleux programme. L’architecture, la danse, le cinéma, la littérature, la musique, les arts visuels, le théâtre sont autant de disciplines couvertes. Toni Morrison, David Hockney, Stephen Frears, Youssou N’Dour, Olafur Eliasson sont juste quelques noms parmi les immenses personnalités qui ont pris en main, chacune à sa manière, un protégé dans leur domaine.

Rebecca Irvin, responsable du programme, ouvre officiellement le Rolex Arts Festival au Conservatoire d’Athènes. Il faut dire que 18 événements artistiques viendront ponctuer la manifestation. Souvent en présence de ces couples mentor-protégé, comme l’écrivain marocain Tahar Ben Jelloun et son protégé le Togolais Edem Awumey, qui ne se quitteront pas d’une semelle pendant toute la durée des festivités. Des performances, des expositions, des panels de discussion, des lectures et des films se laissent découvrir aux quatre coins de la ville pour les invités et le public athénien. L’ensemble, gracieusement.

Un gala digne de Hollywood

«óró», la nouvelle chorégraphie de la Sénégalaise Khoudia Touré, est le premier spectacle qui se joue à guichets fermés, sous l’œil ému et admiratif de la danseuse et chorégraphe Crystal Pite, mentor de Khoudia. Ici, ce sont des danseurs grecs qui bougent harmonieusement, car Khoudia réinvente sa chorégraphie à chaque nouveau lieu de présentation. Standing ovation. D’ailleurs, le soir même, lors du gala, on retrouvera un extrait sur la scène du centre culturel de la Fondation Stávros-Niárchos.

Que dire, en quelques mots, de cette soirée élégamment présentée par l’actrice grecque Maria Nafpliotou? Le grand metteur en scène Robert Wilson monte sur scène, mais aussi Gilberto Gil qui nous offrira un concert live dans les jardins du Megaron pour la soirée de clôture, ou encore l’architecte Sir David Chipperfield, qui vient juste de recevoir le célèbre Prix Pritzker. Sans parler de la performance musicale que l’on doit à la Péruvienne Pauchi Sasaki. «Artemis: Fountain» est un extrait d’opéra numérique joué en plein air avec 30 choristes grecques, sublimé par des jets d’eau illuminés sur le bassin de l’Agora. Une chose est sûre, Athènes nous a fait vibrer.

