Lettre du jour - Rôle central de la santé publique

FRANK MENTHA

Brienz, 10 décembre

Le scrutin du 28 novembre 2021 sur la modification de la loi et le certificat Covid en Suisse, loin de clore le débat, relance la recherche des solutions et pistes que nous offrent la santé publique et la prévention pour surmonter la cinquième vague mais aussi cette pandémie en 2022 et au-delà.

Malgré l’échec récent de la Semaine nationale de la vaccination, et son coût, il reste à adapter les «sept bonnes raisons de se faire vacciner» (OFSP) avec des campagnes de communication multimédias ciblées selon les couvertures vaccinales, les incidences de nouvelles infections et les populations variées culturellement en incluant leurs relais au niveau des communes.

L’accessibilité aux services de vaccination va de pair et est nécessaire avec des stratégies mobiles et des services offerts dans les lieux publics.

Les leçons tirées des expériences cantonales par les évaluations actuelles devraient permettre, avec

l’expertise d’équipes multidisciplinaires, de mieux comprendre l’impact des mesures au cours des différentes vagues et les défis rencontrés. Nous avons aussi fort à apprendre des programmes de vaccinations en Afrique avec des couvertures au-delà de 80%.

En conclusion, à l’heure où le paradigme de la pandémie Covid-19 privilégie encore le biomédical avec les hospitalisations, de nouvelles molécules de traitements et la montée en puissance potentielle du nouveau variant, il est nécessaire pour contrecarrer cette pandémie de se centrer plus que jamais sur la diminution de la circulation du virus grâce au rôle central de la santé publique et à des stratégies de prévention ciblées et innovatrices.

En apprenant rapidement des échecs et succès des stratégies, puis en ajustant celles-ci avec l’appui du niveau fédéral à la spécificité de chaque canton, celles-ci doivent être appliquées pour une atteinte rapide de taux élevés de vaccination, combinées à la poursuite des mesures barrières prouvées efficaces telles que l’hygiène des mains, le port de masques, la distanciation physique et la ventilation.

Cyril Pervilhac, Tina Draser

