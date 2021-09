Carnet noir – Roland Jaccard, «un homme qui a vécu debout» L’écrivain vaudois a servi sa verve une dernière fois ce lundi sur sa page Facebook avant de choisir de partir. Il allait avoir 80 ans dans deux jours. Florence Millioud-Henriques

Roland Jaccard en 2016 à Paris, où il a passé de nombreuses années de sa vie. Il venait de revenir à Lausanne, sa ville natale. Gamma-Rapho via Getty Images

Cette fin, tôt dans une journée qui commence, l’écrivain Roland Jaccard l’avait annoncée, et pas uniquement dans son dernier ouvrage «On ne se remet jamais d’une enfance heureuse», sorti il y a quelques semaines à peine. Le Lausannois, précédé dans le suicide par son père et son grand-père, y gravait une pensée mortifère. Aujourd’hui, elle résonne comme une épitaphe: «La vieillesse me fait horreur, disait-il. Elle est réservée aux lâches. Il se trouve que j’en suis un.» Revenu vivre sur les terres où il avait vu le jour un 22 septembre 1941, il a donc choisi d’arrêter le compteur, lundi, juste avant ses 80 ans.