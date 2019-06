Roland-Garros: terre ingrate

À l’ère du quinoa riche et des poussettes à baquet VIP, il est certes plus flatteur de triompher en col blanc devant la royauté anglaise, sur la pelouse de Wimbledon, que de poser en socquettes crottées sur le podium de Roland-Garros, au pays des «gilets jaunes». Reste la question de principe: où est passé ce bon sens terrien qui, jadis, aurait désigné Nadal comme un exemple, un travailleur obstiné, non comme un gros bras au cœur mollachu (parce qu’en plus, il doute…)?

Rafael Nadal, onze victoires à Paris, est accueilli cette année encore avec un soupçon de hauteur, réduit à ses biscotos et à son lift piocheur. Aucun être sur cette terre battue n’est aussi impliqué et bien élevé que lui. Pourtant, Roland-Garros n’a de dévotion que pour Roger Federer, de retour parmi les terriens, alléluia, après trois années sous d’autres cieux. Roger Federer, une seule victoire à Paris – mais huit à Wimbledon… – avait peur de s’y éreinter; dure époque pour les masses laborieuses que son retour écarte sans ménagement.

Leur activité va disparaître et ils le savent. Schwartzman, Cuevas, Ramos-Vinolas et tous les gratteurs que Roland-Garros ait portés ont compris depuis longtemps que cette terre ne leur appartient plus, qu’une ère industrielle a pris fin avec le développement des nouvelles technologies et des cordages synthétiques.

Le déclin de la classe élue



Borg leur avait pourtant légué l’idée que la classe ouvrière y détenait le pouvoir, jusqu’à un certain pouvoir de séduction. Björn Borg, six titres à Paris, l’homme qui a fait du tennis une discipline, a imposé cette culture de l’effort, en y voyant une noble cause. Quarante plus ans plus tard, Nadal reçoit en héritage la souveraine indifférence des cercles boulevardiers, bafoué pour ses vieux marcels et ses ahans de détresse, favori des bookmakers à défaut de devenir celui des foules.

L’ingratitude du public français à son égard l’émeut un brin, quand même: «J’ai l’habitude d’entendre le nom de mes adversaires venir des tribunes quand je joue. C’est vrai, c’est dommage que dans un tournoi où j’ai eu tant de grands moments, le public n’ait jamais eu un geste pour moi», protesta-t-il en 2015.

Dans le débat philosophique qui oppose Federer à Nadal pour la désignation du plus grand joueur de l’histoire, on argue que l’Espagnol a remporté la majeure partie de ses titres à Roland-Garros, et deux seulement à Wimbledon. Mais jamais on reproche à Federer d’avoir gagné huit fois Wimbledon, et une fois seulement Roland-Garros…

«Le Maître» a d’ailleurs confessé quelque volte-face, ces trois dernières années, sur la route de Paris. «En 2017, il neigeait, il faisait quatre degrés et je suis allé m’entraîner sous une bulle avec Pierre-Hugues Herbert. Honnêtement, je me suis demandé: est-ce que j’ai encore besoin de ça?» a-t-il reconnu dans «L’Équipe». Un peu plus loin: «Quand il fait gris, froid, avec des balles comme des rochers, la terre est mouillée et molle, il n’y a plus rien qui sort de la raquette […], ça ne fait plus trop envie.»

Même les joueurs français ne semblent pas toujours considérer leur terre comme un bien inestimable, un héritage à défendre. «Il fut un temps où pour certaines «vedettes», Roland-Garros servait de préparation à Wimbledon, même s’ils ne l’avouaient pas», glisse prudemment l’un d’eux. Les graines de champions (Gasquet, Pouille, Paire) n’y ont rien donné, brûlées à la lumière des projecteurs, enlisées dans une conception archaïque du beau jeu à la française. La fédération a ouvert des écoles pour adapter son éducation classique du geste aux rudesses de la besogne mais, à ce jour, la victoire de Yannick Noah (1983) reste sa dernière fierté.

La terre est demeurée l’enfer des esprits torturés, «car c’est la surface sur laquelle on a le plus de choix, le plus de temps pour gamberger», rappelle Stan Wawrinka. Pour cette raison exactement, le tennis hispanique y a longtemps cultivé l’idée du prolétariat comme classe élue. «On liftait sans se poser de questions, en cherchant à mettre la balle le plus loin possible de l’adversaire. Ça pouvait durer des heures», explique Sergi Bruguera dans «El País».

Mâchoire serrée, chemise trempée



Depuis que Novak Djokovic a érigé le perfectionnisme en éthique de travail, la figure de l’«Übermensch», parfait en tout et bon partout, s’est substituée à celle de l’ouvrier dans l’imaginaire tennistique de gauche. Les increvables, à Roland-Garros, servent à être haïs. Le lift qui, souvent, propulsait des joueurs honnêtes à des niveaux de reconnaissance élevés, n’est plus aussi vendeur. On loue plutôt les demi-volées de Federer, les prises de balle précoces de Djokovic, les fulgurances de Wawrinka.

Le lift, mouvement du bas vers le haut pour imprimer une rotation violente à la balle: ce fut un bras d’honneur à l’extravagance. Une ascension sociale à la force du poignet. Sous le règne d’une middle class hispanique, on a lifté la mâchoire serrée, le souffle rauque, la liquette tachetée de sueur et de poussière. On y a malmené les freluquets, les fiérots et les flemmards à coups de balles lourdes, en les poussant à la faute des heures durant.

Les jeunes ne veulent pas de ce travail acharné, sur une terre ingrate où, potentiellement, il n’en est pas beaucoup pour trimer une après-midi entière, et remettre ça le surlendemain. Telle est la pensée subliminale que Nick Kyrgios a souhaité propager lorsque, en balade à Wimbledon lundi dernier, il a accompagné sa vidéo d’une supplique insultante: «Débarrassezvous de la terre battue! Qui aime la terre battue? C’est tellement naze. Tellement naze… Roland-Garros est vraiment pourri par rapport à Wimbledon.»

Sur cette terre de labeur, l’échec recèle des justifications profondes que certains surdoués renoncent lâchement à explorer, quand l’époque est plutôt à l’aisance et au tout, tout de suite. «Les jeunes n’y arrivent pas. Rafa le sait très bien et dans un match en cinq sets, le temps le conforte dans ses postures de highlander», avance John McEnroe sur BBC. Mais Nadal exprimerait-il une force de conviction aussi puissante s’il savait ses rivaux post-pubères capables de lui résister?

Même Wimbledon change



«Même si on y construit davantage les points, on joue désormais à Roland-Garros comme à New York ou à Wimbledon, avec la volonté de frapper fort et de déborder son adversaire. Les efforts sont récompensés mais ils ne paient plus autant qu’avant», valide John McEnroe.

Avec le temps, on a dévalué le dur travail de la terre, celui des balles plantées aux quatre coins du court et des points cueillis d’une main ferme. Le pire, c’est que le tennis y est devenu… plus élégant, plus smart, plus vif. À commencer par celui de Nadal qui, avec une faculté d’adaptation extraordinaire, a réussi le difficile amalgame de la brutalité et du charme. En un sens, la terre n’appartient plus à personne. Aucun spécialiste n’y cultive plus sa différence aussi farouchement, tandis que Wimbledon, où l’herbe est piétinée dans les grandes largeurs comme autant de dogmes, redevient poussière à son tour. Mais en perpétuant une certaine noblesse de courts, lui, à renfort de pattes blanches et de voies royales. (Le Matin Dimanche)